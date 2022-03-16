Минсоцполитики Украины предупреждает об опасности попадания в ситуацию торговли людьми

Фото pixabay.com

Министерство социальной политики Украины предупреждает об опасности попадания в ситуацию торговли людьми. Об этом говорится в заметке на странице министерства в Facebook.

Отмечается, что Минсоцполитики совместно с правительственным уполномоченным по вопросам гендерной политики инициировало разработку и распространение памятников для девушек и женщин, которые пересекают государственную границу в связи с военными действиями на территории Украины, с целью предотвращения торговли людьми.

Листовки разработаны при поддержке проекта «сопровождение правительственных реформ в Украине» (SURGe), финансируемого правительством Канады и внедряемого Alinea International.