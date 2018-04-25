Минздрав: в общественных местах жителям рекомендуется носить маски и перчатки

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В связи с ростом заболеваний коронавирусом в стране, по указанию министра здравоохранения Аурелиюса Вяриги, населению рекомендуется надевать медицинские маски и одноразовые перчатки.

«При отсутствии медицинской маски можно использовать тканевую маску, закрывающую нос и рот», — говорится в сообщении.

Согласно сообщению Минздрава, маски не требуются при управлении автотранспортом.

Также рекомендуется носить одноразовые перчатки в общественных местах, где возможен контакт с предметами и поверхностями.

Кроме того, жители обязаны избегать прямого физического контакта, соблюдать безопасное расстояние не менее двух метров и не более 15 минут – строго придерживаться требований личной гигиены.