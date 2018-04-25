Минздрав: в общественных местах жителям рекомендуется носить маски и перчатки

В связи с ростом заболеваний коронавирусом в стране, по указанию министра здравоохранения Аурелиюса Вяриги, населению рекомендуется надевать медицинские маски и одноразовые перчатки.
«При отсутствии медицинской маски можно использовать тканевую маску, закрывающую нос и рот», — говорится в сообщении.
Согласно сообщению Минздрава, маски не требуются при управлении автотранспортом.
Также рекомендуется носить одноразовые перчатки в общественных местах, где возможен контакт с предметами и поверхностями.
Кроме того, жители обязаны избегать прямого физического контакта, соблюдать безопасное расстояние не менее двух метров и не более 15 минут – строго придерживаться требований личной гигиены.
Как только получим посылку из Китая, может и найдем в аптеке. Обеспечить бы врачей сначала, а то лечить будет некому. Тряпкой закрыть рот хорошая идея, лучше не придумаешь. Лучше сразу кляп в рот, чтобы не возмущались, когда штрафы начнут выписывать.
Вот дожились, иди туда- не знаю куда, предохраняйся тем чего у нас в природе нет!