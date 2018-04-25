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Naujienos

Mirė istorikas profesorius Edvardas Gudavičius

  • Nuotrauka BFL/Andrius Ufartas

Eidamas 91-uosius metus, mirė istorikas profesorius Edvardas Gudavičius.

Šią žinią pranešęs išrinktasis Vilniaus universiteto rektorius Rimvydas Petrauskas teigė, kad velionis profesorius buvo „išskirtinis Istorikas ir Mokytojas, savo laikysena ir žodžiu skatinęs kritiškai mąstyti praeitį ir dabartį, atvirai žiūrėti į pasaulį ir siekti naujų tikslų“.

E. Gudavičius tyrė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istoriją, buvo vienas Lietuvos moderniosios istoriografijos kūrėjų.

Profesorius nustatė tikėtiną Mindaugo karūnavimo datą – 1253-ųjų liepos 6-ąją. Ši data paskelbta valstybės švente.

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E. Gudavičius kūrė visuomenėje populiarią televizijos laidą „Būtovės slėpiniai“ – 1993 – 2004 metais parodyta daugiau kaip šimtas laidų. 

1998 metais E. Gudavičius apdovanotas Lietuvos nacionaline kultūros ir meno premija.

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