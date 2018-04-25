Мировые лидеры поздравляют Путина с Днем России

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12 июня Российская Федерация отмечает День России. Раньше этот праздник назывался буквально — День принятия Декларации о государственном суверенитете России, или проще — День независимости.

Историческая дата, к которой привязан этот праздник – 12 июня 1990 г. В тот день Россия приняла свою декларацию о суверенитете, что бесповоротно изменило историю страны.

Поздравление королевы Великобритании Елизаветы II

Королева Великобритании Елизавета II направила поздравления российскому народу по случаю национального праздника — Дня России.

«Я с большим удовольствием направляю самые теплые поздравления по случаю вашего национального праздника, а также наилучшие пожелания народу России в это трудное время», — приводит слова королевы в пятницу британское посольство в РФ в своем Telegram-канале.

«Мы присоединяемся к поздравлениям», — добавили в британском диппредставительстве.

Поздравление председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ын

Так, председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын направил Путину поздравительную телеграмму. Об этом сообщило в пятницу Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Председатель Госсовета КНДР товарищ Ким Чен Ын направил приветствие президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину в честь национального праздника, — сообщило ЦТАК. — В своем послании он передал теплые поздравления президенту, правительству и народу России от имени правительства и народа КНДР».

«Российский народ добился больших успехов в борьбе за построение мощной и процветающей России, преодолев всевозможные вызовы и испытания под энергичным руководством российского президента, и корейский народ искренне рад этим успехам», — говорится в поздравительной телеграмме. При этом Ким Чен Ын особо отметил «стремление и желание двух народов к дальнейшему укреплению и развитию давних драгоценных традиций дружбы между КНДР и Россией в соответствии с требованиями новой эпохи».

В поздравительной телеграмме лидера КНДР отмечается, что он «с радостью вспоминает о знаменательной первой встрече в апреле прошлого года с президентом России в прекрасном российском портовом городе Владивостоке». Как сообщает ЦТАК, Ким Чен Ын подчеркнул, что совместные договоренности достигнутые в ходе Владивостокского саммита с Владимиром Путиным «будут реализованы в обязательном порядке, чтобы динамично содействовать развитию стратегических и традиционных отношений дружбы между КНДР и Россией».

«Пользуясь случаем, искренне желаю президенту России здоровья и больших успехов в его ответственной работе, а дружественному российскому народу — благополучия и процветания», — завершил поздравительную телеграмму лидер КНДР.

Поздравление от лидера Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также направил телеграмму с поздравлениями Путину в связи с национальным праздником — Днем России, высказав признательность за работу по укреплению союзничества двух стран. Об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана в пятницу.

«Эту знаменательную дату в своей новейшей истории Российская Федерация отмечает как сильная и авторитетная держава, вносящая большую лепту в обеспечение международной стабильности и безопасности, противодействие новым вызовам и угрозам, развитие взаимовыгодного и справедливого сотрудничества между членами мирового сообщества. Твердо следуя разработанному Вами стратегическому курсу, Россия успешно приумножает многовековые традиции государственного строительства, последовательно осуществляет модернизацию всех сфер общественной жизни», — говорится в телеграмме.

Президент Казахстана также отметил, что приверженность россиян идеалам патриотизма и единства, гордость за свою Родину и стойкая убежденность в светлом будущем служат залогом устойчивого прогресса и благополучия российского государства.

«Касым-Жомарт Токаев выразил искреннюю признательность Владимиру Путину за плодотворную работу, направленную на дальнейшее укрепление уз дружбы и союзничества между Казахстаном и Россией», — уточнили в пресс-службе.

Поздравление от лидера Вьетнама

Генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама (КПВ), президент Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Нгуен Фу Чонг направил поздравительное послание президенту РФ по случаю Дня России. Об этом сообщила в пятницу канцелярия главы вьетнамского государства.

В своем обращении высший руководитель СРВ отметил успешное развитие вьетнамо-российского всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте отмечаемого в 2020 году 70-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. «Отношения традиционной дружбы и всеобъемлющего стратегического партнерства Вьетнама и России достигли значительных результатов. Уверен, что с решимостью руководства и народов двух стран, вьетнамско-российское всеобъемлющее стратегическое партнерство продолжит с каждым днем еще больше развиваться, принося практические результаты и способствуя дальнейшему укреплению связей между нашими народами», — говорится в письме.

Поздравительные телеграммы по случаю праздника в адрес своих российских коллег также направили премьер-министр СРВ Нгуен Суан Фук, председатель Национального собрания (парламента) Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нган и глава МИД СРВ Фам Бинь Минь.

Поздравление от президента Белоруссии

Белоруссия с большим уважением относится к успехам братского народа в создании сильной и процветающей России, а конструктивный диалог стран способствует упрочению стабильности в регионе. Об этом заявил президент Александр Лукашенко в поздравлению своему российскому коллеге Владимиру Путину с Днем России, сообщает в пятницу пресс-служба главы белорусского государства.

«Этот день символизирует мощь и величие российского государства, гордость за его многовековую историю, богатую культуру и традиции. С большим уважением в Беларуси относятся к успехам братского народа в создании сильной и процветающей России, обеспечении достойного качества жизни людей и роста их благосостояния», — говорится в поздравлении. По его словам, залог нынешних и новых достижений — «вдохновенный и созидательный труд многих поколений россиян, их сплоченность, любовь и преданность Отечеству».

Глава государства выразил уверенность, что «конструктивный межгосударственный диалог, основанный на принципах взаимного уважения и поддержки, отвечает коренным интересам жителей двух стран, способствует упрочению стабильности и безопасности в регионе».

Лукашенко также направил поздравления председателю правительства России Михаилу Мишустину, председателю Совета Федерации Федерального собрания Валентине Матвиенко, председателю Государственной Думы Федерального собрания Вячеславу Володину.

Поздравления из Абхазии

Президент Абхазии Аслан Бжания в своем поздравлении отметил вклад российского коллеги в укрепление абхазской государственности.

«От имени народа Республики Абхазия и от себя лично искренне поздравляю вас с государственным праздником — Днем России <…> Хотел бы выразить вам, уважаемый Владимир Владимирович, искреннюю благодарность от всех жителей Абхазии за ваш неоценимый вклад в укрепление абхазской государственности, обеспечение безопасности и социально-экономическое развитие страны, повышение уровня благосостояния наших граждан», — говорится в телеграмме Бжании.

По словам президента Абхазии, сегодня современная Россия — сильное и независимое государство, твердо стоящее на страже своих национальных интересов и год от года укрепляющее статус могучей державы. Бжания пожелал Путину и всем россиянам «мира, добра, благополучия и новых свершений во благо Великой России».

Поздравления от Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон поздравил президента России и высказался за укрепление сотрудничества между двумя странами.

«У молдавско-российских отношений богатая история и также, по моему убеждению, хорошие перспективы для их дальнейшего развития во имя и на благо наших стран и народов. В этом контексте хочу подтвердить готовность к совместным шагам по укреплению двустороннего сотрудничества по различным направлениям, представляющим взаимный интерес», — заявил Додон.

«Отмечаемый сегодня российским народом государственный праздник предоставляет мне приятную возможность подчеркнуть достигнутые Российской Федерацией успехи как в проведении эффективной внутренней политики, так и на международной арене», — отметил глава Молдавии.

Поздравление премьера Армении

Союзнические отношения между Арменией и Россией стабильно развиваются, охватывая все сферы двустороннего сотрудничества, говорится в поздравительном послании премьер-министра Никола Пашиняна.

«Уважаемый Владимир Владимирович, от всего сердца поздравляю вас с Днем России. Этот праздник неразрывно связан с политическими, социально-экономическими достижениями РФ, усилением ее роли на международной арене. Союзнические отношения между Арменией и Россией продолжают стабильно развиваться на благо народов наших стран, а армяно-российское сотрудничество укрепляется и расширяется практически во всех сферах», — отметил Пашинян.

По словам премьера Армении, «многовековая история дружбы и доверия, крепкие братские узы двух народов являются прочной основой для конструктивного сотрудничества и взаимной поддержки не только на двустороннем уровне, но и в рамках международных организаций и интеграционных союзов».

«Я искренне надеюсь, что в ближайшем будущем наши страны смогут преодолеть временные трудности, обусловленные беспрецедентными глобальными вызовам, и мы сможем восстановить традиционное общение», — указал Пашинян.

По случаю праздника глава армянского кабмина пожелал российскому лидеру «крепкого здоровья, счастья и дальнейших успехов, а братскому народу России — мира, процветания и благоденствия».