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Михаил Шуфутинский c эксклюзивными концертами в Литве!

6 мая в Вильнюсе — концертный зал COMPENSA и 7 мая в Паланге – PALANGOS KONCERTŲ SALĖ выступит Король русского шансона Михаил Шуфутинский!

Михаил Шуфутинский выступит c эксклюзивными концертами в Литве!С оркестром, в сопровождении шоу группы «Атаман» и вокального дуэта «ЛиАда»

За время своего творческого пути Михаил Шуфутинский выпустил 25 сольных альбомов и массу сборников, стал одним из самых продаваемых артистов девяностых, и сегодня по-прежнему находится на вершине эстрадного Олимпа.

На протяжении 15 лет Шуфутинский является лауреатом ежегодной национальной премии «Шансон года».

Самые проникновенные композиции разных лет, теплая и романтичная атмосфера праздника, а также невероятная харизма и неиссякаемая энергия знаменитого шансонье ждет каждого зрителя.

Со сцены прозвучат все любимейшие хиты, от «ТРЕТЬЕГО СЕНТЯБРЯ» до «ЕВРЕЙСКОГО ПОРТНОГО», от «ДУША БОЛИТ» до «МАРДЖАНДЖA», от «СОЛО» до «СИНГАРЕЛЛА» от «ПАЛЬМА-ДЕ-МАЙОРКА» до «БРАТО» и многие, многие другие песни, которые звучат в эфирах радиостанций, ими буквально заполнен интернет, их поют в ресторанах и караоке, они раздаются из окон домов и автомобилей всей страны. Все хиты, от шансона до эстрадных романсов, отличает особая проникновенная душевность и близость каждому слушателю, что и является секретом такого масштабного и многолетнего успеха Михаила Шуфутинского.

Каждый концерт Заслуженного артиста РФ Михаила Шуфутинского – это всегда потрясающий праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать не только телом, но и душой. Оркестр, балет, сам Артист и атмосфера концерта отправят нас в путешествие по удивительному миру легендарного талантливого человека и на несколько часов, мы, позабыв о повседневности, окунемся в чудесный, наполненный самыми яркими эмоциям праздник длинною в целую эпоху.

БИЛЕТЫ на BILIETAI.LT https://bit.ly/2JBtCkY

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