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«Мой город – Висагинас»

Приглашаем всех на торжественную церемонию награждения «Мой город – Висагинас», во время которой будут объявлены имена висагинцев, удостоенных наград за заслуги в различных областях деятельности.

Мой город – Висагинас! Город, который живет благодаря его людям! Людям, подпитывающим его не только своими идеями, но и конкретными делами.

Верим, что радеющих за город людей много, и не всех мы замечаем в череде будней, но хотя бы некоторым из них мы сможем сказать СПАСИБО в следующую субботу, 14 декабря, в 14.00 в зале ВЦК «Седулинос» (ул. Вильтес, 5).

Встретимся на душевном, преисполненном благодарности вечере, который настроит на новые добрые дела!

Организаторы мероприятия: администрация Висагинского самоуправления и Висагинский центр культуры.

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