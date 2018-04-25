Приглашаем всех на торжественную церемонию награждения «Мой город – Висагинас», во время которой будут объявлены имена висагинцев, удостоенных наград за заслуги в различных областях деятельности.

Мой город – Висагинас! Город, который живет благодаря его людям! Людям, подпитывающим его не только своими идеями, но и конкретными делами.

Верим, что радеющих за город людей много, и не всех мы замечаем в череде будней, но хотя бы некоторым из них мы сможем сказать СПАСИБО в следующую субботу, 14 декабря, в 14.00 в зале ВЦК «Седулинос» (ул. Вильтес, 5).

Встретимся на душевном, преисполненном благодарности вечере, который настроит на новые добрые дела!

Организаторы мероприятия: администрация Висагинского самоуправления и Висагинский центр культуры.