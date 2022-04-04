Мощностей Клайпедского СПГ хватит странам Балтии лишь теоретически

Nuotrauka BNS/ Algirdas Kubaitis

После того, как Литва, Латвия и Эстония в минувшие выходные полностью отказались от импорта газа из России, некоторые эксперты считают, что странам Балтии будет достаточно одного терминала сжиженного природного газа (СПГ) в Клайпеде. При этом, однако, он должен работать на максимальной мощности, то есть работать непрерывно, без перерыва в течение всего года, что практически невозможно — такие терминалы обычно работают на отметке 70% мощности.

В минувший четверг литовский премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что Клайпедского СПГ-терминала недостаточно для поставок газа во все три страны Балтии. Между тем, в минувшую субботу министр энергетики Дайнюс Крейвис заявил литовской национальной теле-радиовещательной компании LRT, что терминала хватит как для нужд Литвы, так и для ее соседей.

Расчеты BNS показывают, что, работая, например, менее чем на 41 тераватт-час (максимальная мощность 44,6 ТВт·ч) — примерно такое количество газа было потреблено в трех странах Балтии в 2020 и 2021 годах — СПГ-терминал не смог бы обеспечивать газом все три страны Балтии.

По данным Министерства энергетики Литвы, вся потребность страны в газе будет обеспечиваться через Клайпедский СПГ-терминал, на который будут поступать по три крупных груза в месяц.

Бывший министр энергетики Арвидас Секмокас сказал на прошлой неделе BNS, что он убежден, что Клайпедский СПГ-терминал может полностью удовлетворить потребности в газе всех трех стран Балтии.

«Литовский терминал сжиженного природного газа, не говоря уже о перемычке с Польшей, полностью покрывает потребности всех трех стран Балтии. Максимальная загрузка терминала в Клайпеде позволяет полностью удовлетворить потребности Литвы, Латвии или Эстонии», — сказал Секмокас.

О том, что в случае чрезвычайной ситуации Клайпедский терминал СПГ сможет снабжать все три страны Балтии, недавно заявил бывший министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.

По мнению независимого латвийского эксперта по энергетике, бывшего министра энергетики этой страны Юриса Озолиньша, если бы поставщики газа во всех трех странах Балтии имели доступ к Клайпедскому терминалу СПГ, а также к мировому рынку СПГ, терминал мог бы «теоретически» снабжать Литву, Латвию и Эстония.

«Если брать только три страны Балтии, то да, потому что техническая мощность Клайпедского СПГ-терминала, теоретическая техническая мощность равна потреблению газа в трех странах Балтии в 2020 году», — сказал BNS Озолиньш.

Однако, по его словам, СПГ-терминал, как и любое техническое оборудование, не может работать на полную мощность круглый год.

«Как и в случае с любой электростанцией, существуют некоторые ограничения для максимального использования мощности, так как могут быть некоторые препятствия. Также есть проблема с сезонными изменениями с газом, с разным использованием зимой и летом. Зима — сложное время для трех стран Балтии с пропускной способностью Клайпеды», — сказал Озолиньш.

Терминал СПГ не может постоянно работать на максимальной мощности

Максимальная технологическая годовая мощность регазификации Клайпедского СПГ-терминала составляет около 44,6 ТВт·ч. Однако, по словам Оринты Баркаускайте, менеджера по коммуникациям оператора терминала Klaipėdos Nafta, это расчетный показатель, отражающий максимальный суточный поток регазификации СПГ, если резервуар не останавливается и работает без ограничений в течение всего года.

Однако из-за различных внешних факторов это невозможно.

По словам Баркаускайте, на индивидуальный дневной поток регазификации СПГ-терминала влияют ремонты и связанные с ними ограничения, ограничения портового судоходства, погодные условия, возможные задержки газовозов, а также разная максимальная теплоёмкость природного газа, которая определяет различные максимальные мощности регазификации СПГ.

По ее словам, исследование показывает, что с учетом всех рисков средняя максимальная мощность европейских СПГ-терминалов составляет около 70%. максимальной технологической мощности. Таким образом, согласно таким расчетам, реальная максимальная годовая мощность Клайпедского терминала составила бы 31,2 ТВт·ч.

По данным литовского оператора газотранспортной системы Amber Grid, в 2021 году страна потребила 24 ТВт·ч газа (25,1 ТВт·ч в 2020 году), причем треть его была импортирована из России.

Центральное статистическое бюро Латвии указывает, что в 2021 году страна потребила 12,7 ТВт·ч (11,8 ТВт·ч) газа. Эстонский оператор по передаче электроэнергии и газа Elering сообщил BNS, что в Эстонии потреблено 5 ТВт·ч (4,5 ТВт·ч).

По расчетам BNS, общее потребление газа в Литве, Латвии и Эстонии в 2020–2021 годах составило 41,4–41,7 ТВт·ч. Клайпедский СПГ-терминал мог покрыть такое количество газа только при работе на максимальной технологической мощности — непрерывно и без ограничений. В противном случае было бы недостаточно мощности этого терминала, чтобы обеспечить через него газом все страны Балтии.

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