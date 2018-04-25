default image
В Вильнюсе у мусорного контейнера обнаружен новорожденный

Подробнее...
default image
В.Василяускас: основная часть не обмененных литов – мелкие монеты

Подробнее...
default image
Лукашенко подписал закон, упрощающий условия пребывания иностранцев

Подробнее...
default image
В Австралии открыто четвертое почетное консульство Литвы

Подробнее...
default image
Названы самые могущественные страны мира

Подробнее...
default image
Германия повышает свою устойчивость к гибридным атакам

Подробнее...
default image
Исследование: более 20% сигарет в Литве – нелегальные

Подробнее...
default image
"Моссад" помог предотвратить серию терактов в Дании и других странах Европы

Подробнее...
default image
Рейтинг медицинских учреждений будет обновляться дважды в год

Подробнее...
default image
Генсек ООН остался недоволен конференцией по климату

Подробнее...
default image
Лауреаты Национальной премии – А. Пуйпа, А. Григорян, С. Шальтянис

Подробнее...
default image
Польша исключена из принципа климатической нейтральности до 2050 года

Подробнее...
default image
Армия Литвы заключила предварительный договор о покупке систем связи за 8,7 млн евро

Подробнее...
default image
Кабмин утвердил проект бюджета на 2020 год, он отправляется в сейм

Подробнее...
default image
США отложили вступление в силу дополнительных пошлин против Китая

Подробнее...
default image
Наиболее часто упоминающимся в СМИ министром остается А.Вярига

Подробнее...
default image
Палата общин начнет рассмотрение билля о Brexit

Подробнее...
default image
В.Синкявичюс: в борьбе с изменениями климата придется менять образ жизни

Подробнее...
default image
Евро положительно сказался на экономике страны – Банк Литвы

Подробнее...
default image
Популярность С.Сквернялиса упала на 8 проц. пунктов

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

«Моссад» помог предотвратить серию терактов в Дании и других странах Европы

Фото pixabay.com

Благодаря израильской разведке удалось предотвратить серию терактов в странах Европы. Спасены десятки, возможно, сотни жизней людей. Об этом сообщили 12-й канал израильского телевидения и сайт «Мако».

Согласно информации, «Моссад» вел пристальное наблюдение за боевиками с Ближнего Востока, особенно за членами «Исламского государства» и «Всемирного джихада», возвращающихся из Сирии в страны Европы, используя свои европейские паспорта.

В частности, наблюдение велось за несколькими выходцами из Дании, а также уроженцами Пакистана, имеющих близких родственников в Дании. После возвращения на родину они приступили к планированию серии террористических нападений. «Мосад» передал информацию о террористической активности бывших боевиков «Исламского государства» спецслужбам Дании.

Спецслужбы Дании, в свою очередь, после наблюдения за гражданами, на которых указала израильская разведка, пришли к выводу, что речь идет о террористической ячейке. В семи городах Дании были произведены облавы, в ходе которых были задержаны 22 предполагаемых террориста, изъяты взрывчатые вещества, огнестрельное оружие, а также план нападений.

Отметим, что израильская разведка и в прошлом помогала в предотвращении терактов в Европе и других странах мира.

NEWSru.com

Оставьте свой комментарий

avatar
600