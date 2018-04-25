МВД ФРГ: Мы готовы принять новых мигрантов

С неожиданной на фоне пандемии коронавируса инициативой выступил министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер.

Как передает АЗЕРТАДЖ, в своем выступлении на немецком телеканале министр объявил о готовности его страны принять новых мигрантов, избавив, тем самым, Италию и Мальту от бремени их приема на своей земле. Напомним, что ранее готовность принять беженцев выразили Португалия, Франция и Люксембург. Германия стала теперь четвертой страной, проявившей подобное гостеприимство в период эпидемии.

Глава МВД ФРГ уточнил, что речь касается людей, которые были спасены в море. По словам министра, Берлин и раньше был готов к такому шагу, но помешала пандемия. Он заявил, что в Германию переведут беженцев, находившихся на шлюпках в момент их спасения итальянскими береговыми службами.

В настоящий момент ситуация позволяет Германии возобновить у себя прием мигрантов, сказал Зеехофер, не уточнив, правда, о каком количестве людей идет разговор.