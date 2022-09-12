МВФ готовит программу помощи странам из-за роста цен на продукты — СМИ

Международный валютный фонд готовит программу экстренного финансирования стран, которые столкнулись с ростом цен на продовольствие из-за войны в Украине. Эти меры исполнительный совет фонда планирует обсудить в понедельник, 12 сентября, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Отмечается, что план, о котором ранее не сообщалось, будет представлен на неофициальном заседании.
Он призван помочь Украине и другим странам, затронутым экономическими последствиями развязанной РФ войны. При этом проект не предусматривает навязывание условий, которые следует выполнить, как в программах регулярного финансирования. Масштабы и конкретные мероприятия остаются неизвестными.
По словам собеседников агентства, официальное голосование в поддержку этой программы, которую фонд готовил в последние месяцы, ожидается в октябре. В случае одобрения программа увеличит существующие лимиты доступа и позволит всем странам-членам ссужать до 50% своей квоты МВФ в рамках инструментов быстрого финансирования и кредитования, обслуживающих страны с низким уровнем доходов.
«Концепт прост, но мог бы помочь многим странам», – сообщил один из собеседников агентства.korrespondent.net