МВФ готовит программу помощи странам из-за роста цен на продукты — СМИ

Он призван помочь Украине и другим странам, затронутым экономическими последствиями развязанной РФ войны. При этом проект не предусматривает навязывание условий, которые следует выполнить, как в программах регулярного финансирования. Масштабы и конкретные мероприятия остаются неизвестными.

По словам собеседников агентства, официальное голосование в поддержку этой программы, которую фонд готовил в последние месяцы, ожидается в октябре. В случае одобрения программа увеличит существующие лимиты доступа и позволит всем странам-членам ссужать до 50% своей квоты МВФ в рамках инструментов быстрого финансирования и кредитования, обслуживающих страны с низким уровнем доходов.

«Концепт прост, но мог бы помочь многим странам», – сообщил один из собеседников агентства.