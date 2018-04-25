На этой неделе на коронавирус в Литве будут активней проверять жителей 7 самоуправлений

Nuotr. Sauliaus Žiūros/ vilnius.lt

На этой неделе более интенсивно, чем в других частях страны будут тестировать на коронавирус (COVID-19) жителей Ширвинтай, Вильнюсского района, Йонавы, Шальчининкай, Радвилишкис, и Клайпедского района, поскольку в этих самоуправлениях страны уровень заболеваемости выше.

Как сообщило Министерство здравоохранения, показатель заболеваемости в Литве составляет 3,6 случаев на 100 тыс. жителей. Масштабы тестирования повышаются в тех самоуправлениях, где уровень заболеваемости превышает этот показатель и за последние 14 дней было выявлено более одного случая.

В упомянутых местностях на этой неделе профилактически будут проверять работников всех медицинских учреждений, а также учреждений опеки, домов престарелых, за исключением детских домов.