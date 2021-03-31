На границе Литвы и Беларуси очередь из 1,8 тыс. грузовиков

Въезда из Литвы в Беларусь в Медининкай ожидают 300 грузовиков, в Шальчининкай – 130, в Райгардасе – 20, а в Лаворишкес – 70.

По словам Р. Пукинскаса, очереди на границе продолжают сокращаться. Во вторник утром в очередях ожидали 2 тыс. грузовиков.

Департамент таможни в минувшую субботу восстановил работу давшей сбой Системы национального контроля за транзитом — декларации от грузовиков уже принимаются электронным способом. Пока система действует в испытательном режиме.

По данным Литовской национальной ассоциации автоперевозчиков Linava, на границе некоторым водителям приходится ждать по нескольку суток.