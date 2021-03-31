На границе Литвы и Беларуси очередь из 1,8 тыс. грузовиков

На границе Литвы и Беларуси все еще ожидают в очереди более 1,8 тыс. грузовиков, утверждает Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ).
По сообщению представителя по связям с общественностью Службы охраны госграницы Литвы Рокаса Пукинскаса (СОГГЛ), в среду на КПП в Медининкай (Каменный лог) очереди на въезд в Литву из Беларуси ожидали около 380 грузовиков, на КПП Лаворишкес (Котловка) — 400, Шальчининкай (Беняконы) – около 380, а в Райгардасе (Привалка) – 160.
Въезда из Литвы в Беларусь в Медининкай ожидают 300 грузовиков, в Шальчининкай – 130, в Райгардасе – 20, а в Лаворишкес – 70.
По словам Р. Пукинскаса, очереди на границе продолжают сокращаться. Во вторник утром в очередях ожидали 2 тыс. грузовиков.
Департамент таможни в минувшую субботу восстановил работу давшей сбой Системы национального контроля за транзитом — декларации от грузовиков уже принимаются электронным способом. Пока система действует в испытательном режиме.
По данным Литовской национальной ассоциации автоперевозчиков Linava, на границе некоторым водителям приходится ждать по нескольку суток.