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На границе Литвы с Калининградской областью РФ уничтожен артиллерийский снаряд

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TOP,Клайпедский Вестник,Новости,Приграничье

На границе Литвы с Калининградской областью РФ уничтожен артиллерийский снаряд

  • Фото BFL/Tadas Umaras

В Вилкавишском районе Литвы, что у границы с Калининградской областью РФ, в четверг был уничтожен обнаруженный там артиллерийский снаряд. 

Как сообщила Государственная служба охраны границы сообщила, что в деревне Станайчай, что всего в 400 метрах от границы с Россией, экскаваторщик обнаружил снаряд в 9 час. утра, рывший мелиоративный канал.   

Пограничники информировали о снаряде полицию, саперов и другие ведомства, был введен в действие план «Щит» (лит. Skydas).

Саперы установили, что обнаружен 150 миллиметровый снаряд  времен Второй мировой войны, его было решено обезвредить на месте.  

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Пограничники также сообщили, что в прошлом году им пришлось 12 раз заниматься обезвреживанием снарядов, обнаруженных контролируемой ими территории.  

Семь взрывчатых устройств были обнаружены у границы с Россией,  четыре — на границе с Беларусью, один раз обезвреживанием занимались и пограничники береговой охраны. 

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