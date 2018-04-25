На границе Литвы с Калининградской областью РФ уничтожен артиллерийский снаряд

Фото BFL/Tadas Umaras

В Вилкавишском районе Литвы, что у границы с Калининградской областью РФ, в четверг был уничтожен обнаруженный там артиллерийский снаряд.

Как сообщила Государственная служба охраны границы сообщила, что в деревне Станайчай, что всего в 400 метрах от границы с Россией, экскаваторщик обнаружил снаряд в 9 час. утра, рывший мелиоративный канал.

Пограничники информировали о снаряде полицию, саперов и другие ведомства, был введен в действие план «Щит» (лит. Skydas).

Саперы установили, что обнаружен 150 миллиметровый снаряд времен Второй мировой войны, его было решено обезвредить на месте.