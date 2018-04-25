На выборах в сейм «аграрии» будут сотрудничать с одномандатниками других движений

Фото BFL/Кястутиса Ванагаса

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Литовский союз «крестьян» и «зеленых» (ЛСКЗ) планирует на предстоящих в следующем году парламентских выборах поддержать и кандидатов, выдвинутых другими политическими силами в одномандатных округах.

Такое решение в пятницу одобрил партийный совет, заседавший в Каунасском районе.

«Мы ни с какой партией списки не объединяем, но, если говорить о кандидатах в одномандатных округах, думаем о сотрудничестве», – сказал журналистам после заседания совета председатель ЛСКЗ Рамунас Карбаускис.

По его словам, пока не принято решение о конкретных кандидатах, однако это может обсуждаться на следующем заседании совета.

Р. Карбаускис утверждает, что в одномандатных округах должны баллотироваться избранные в них «аграрии» сейма этого созыва. Также планируется, что одномандатниками может стать часть членов сейма, которые были избраны по общему списку, однако стали заметными политиками.

Р. Карбаускис на раскрыл, будет ли он сам баллотироваться в том же Шилайняйском одномандатном избирательном округе.

На выборах 2016 года ЛСКЗ получил 56 мандатов.

Парламентские выборы в Литве состоятся в октябре 2020 года.

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