TOP,Новости,Политика

На выборах в сейм «аграрии» будут сотрудничать с одномандатниками других движений

Фото BFL/Кястутиса Ванагаса

Литовский союз «крестьян» и «зеленых» (ЛСКЗ) планирует на предстоящих в следующем году парламентских выборах поддержать и кандидатов, выдвинутых другими политическими силами в одномандатных округах. 

Такое решение в пятницу одобрил партийный совет, заседавший в Каунасском районе. 

«Мы ни с какой партией списки не объединяем, но, если говорить о кандидатах в одномандатных округах, думаем о сотрудничестве», – сказал журналистам после заседания совета председатель ЛСКЗ Рамунас Карбаускис. 

По его словам, пока не принято решение о конкретных кандидатах, однако это может обсуждаться на следующем заседании совета. 

Р. Карбаускис утверждает, что в одномандатных округах должны баллотироваться избранные в них «аграрии» сейма этого созыва. Также планируется, что одномандатниками может стать часть членов сейма, которые были избраны по общему списку, однако стали заметными политиками. 

Р. Карбаускис на раскрыл, будет ли он сам баллотироваться в том же Шилайняйском одномандатном избирательном округе. 

На выборах 2016 года ЛСКЗ получил 56 мандатов. 

Парламентские выборы в Литве состоятся в октябре 2020 года. 

BNS

Последние новости

default image
Любые налоговые изменения всегда встречают с сопротивлением – президент

Подробнее...
default image
Палата лордов Британии одобрила запрет "жесткого" Brexit

Подробнее...
default image
На выборах в сейм "аграрии" будут сотрудничать с одномандатниками других движений

Подробнее...
default image
Движение либералов начинает выборы председателя партии

Подробнее...
default image
Премьер Испании предлагает с 2040 года запретить продажу подержанных машин

Подробнее...
default image
В офшорах спрятано 8% мирового ВВП - МВФ

Подробнее...
default image
Датчане в Балтийском море под Клайпедой создадут рыбное хозяйство

Подробнее...
default image
Президент Казахстана распорядился сократить к 2024 году количество госслужащих на 25 процентов

Подробнее...
default image
Департамент миграции Литвы озабочен фиктивными электронными регистрациям

Подробнее...
default image
Шотландия планирует провести новый референдум о независимости

Подробнее...
default image
Министры сельского хозяйства стран Балтии и Польши стремятся уравнять прямые выплаты

Подробнее...
default image
В США предложили создать министерство мира

Подробнее...
default image
Литовские и американские военные проводят разведку дна Балтийского моря

Подробнее...
default image
Г. Науседа одобрил бы продление сроков Brexit

Подробнее...
default image
В ЕС одобрили продление санкций против России

Подробнее...
default image
Глава МИД Литвы: повесившие табличку Й. Норейке вредят Литве

Подробнее...
default image
Установка доски Й.Норейке согласована не полностью, но она может остаться - библиотека

Подробнее...
default image
Британия потратит еще 2 млрд фунтов на Brexit

Подробнее...
default image
Р.Шимашюс: нелегальные действия истину не рождают

Подробнее...
default image
Германия запретит пластиковые пакеты с 2020 года

Подробнее...

Оставьте свой комментарий

avatar
600