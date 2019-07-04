На юге Японии эвакуируют более миллиона человек

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На японском острове Кюсю, в южных районах которого еще 1 июля был побит суточный рекорд по количеству осадков для всего месяца, продолжаются проливные дожди. В некоторых районах с прошлой недели выпало уже 900 мм осадков. При этом дожди не только не прекращаются, но даже прогнозируется их усиление, сообщает Stormnews со ссылкой на NHK.

Представители Метеорологического управления Японии предупреждают, что в период с утра четверга по утро пятницы уровень дождевых осадков в южных районах Кюсю может составить от 200 до 300 мм, в его северных районах, на острове Сикоку и в регионе Токай от 100 до 150 мм.

Накануне метеорологи рассказали, что над регионом навис фронт сезонных дождей, принесший с собой потоки горячего и влажного воздуха. Тропические ливни ожидаются в период со второй половины дня в среду до четверга. По прогнозам, они обрушатся в основном на юго-западную часть основного острова Кюсю.

Власти призывают жителей региона быть готовыми к возможному стихийному бедствию, вызванному дождями, и к своевременной эвакуации, не ожидая экстренных предупреждений ради своей безопасности. Приказ эвакуироваться уже отдан жителям всего города Кагосима на юге Кюсю, так как продолжающиеся сильные осадки могут вызвать оползни и другие стихийные бедствия. По данным на 11:30 утра 3 июля, его получили более 720 тысяч человек.

Рекомендации об эвакуации были также изданы для 391 тысячи человек (или 183 тысяч домохозяйств) в других частях префектуры Кагосима, а также для префектур Кумамото и Миядзаки. Это означает, что людям в конкретных районах нужно без промедления эвакуироваться в пункты, подготовленные муниципальными властями, или в другие безопасные места. Всего в зоне немедленной эвакуации находятся 58 тысяч жилых домов, в которых проживают свыше 1,24 млн человек, сообщает ТАСС.

Стихия уже привела к жертвам — в городе Кагосима в среду погибла пожилая женщина. Она не успела покинуть свой дом, который был раздавлен оползнем.

В правительстве Японии в связи с ситуацией на острове Кюсю создан экстренный штаб, в его работе принимает участие премьер-министр Синдзо Абэ. В настоящее время рассматривается возможность отправки подразделений Сил самообороны страны в зону бедствия на помощь местным жителям и спасательным службам.