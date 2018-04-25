Начато расследование по осквернению крестов с надписями в поддержку Гонконга

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Литовская правоохрана в понедельник приняла решение начать досудебное расследование о вероятном осквернении крестов с надписями в поддержку участников протестов в Гонконге, которые находятся на Горе крестов в Шяуляй.

Расследование начато в соответствии со статьей Уголовного кодекса (УК) об осквернении могилы или другого места общественного почитания, сообщила полиция.

В статье установлена ответственность за вандализм на кладбище или другом месте общественного почитания, или же за осквернение могилы или другого места общественного почитания по расовым, национальным или религиозным мотивам.

За такие действия УК предусматривает наказание в виде общественных работ, штрафа или лишения свободы на срок до трех лет.