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Начато расследование по осквернению крестов с надписями в поддержку Гонконга

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Начато расследование по осквернению крестов с надписями в поддержку Гонконга

  • Nuotrauka policija.lt

Литовская правоохрана в понедельник приняла решение начать досудебное расследование о вероятном осквернении крестов с надписями в поддержку участников протестов в Гонконге, которые находятся на Горе крестов в Шяуляй.

Расследование начато в соответствии со статьей Уголовного кодекса (УК) об осквернении могилы или другого места общественного почитания, сообщила полиция.

В статье установлена ответственность за вандализм на кладбище или другом месте общественного почитания, или же за осквернение могилы или другого места общественного почитания по расовым, национальным или религиозным мотивам.

За такие действия УК предусматривает наказание в виде общественных работ, штрафа или лишения свободы на срок до трех лет.

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Полиция и прокуроры дали оценку видеоролику, выложенному в соцсети Twitter на прошлой неделе.

На нем видно, что китаянка издевательски поднимает с земли и далеко бросает крест, установленный в поддержку участников протестов в Гонконге.

«Выброси его сюда. (…) Сегодня мы сделали хорошее дело. У нас великая родина», – сказала она по-китайски.

На другом кресте, установленном в память о роде Чяпасов, по-китайски написано: «Я надеюсь, что все тараканы — участники протеста умрут. Я надеюсь, что в Гонконг скоро придет мир».

Эти высказывания перевели обнародовавшие ролик в Twitter сторонники протестов в Гонконге.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сказал, что инцидент достоин осуждения, а дальнейшая реакция дипломатической службы Литвы на него будет зависеть от результатов расследования.

Массовые протесты в Гонконге начались прошлым летом в ответ на теперь уже отозванный проект закона об экстрадиции. С того времени демонстрации переросли в широкомасштабное сопротивление пекинским властям.

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