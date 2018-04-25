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TOP,Деньги,Общество,Экономика

Налог на торговлю повысит цены, отразится на экономике

Фото BFL/ Вигинтаса Скарайтиса

Предлагаемый правящими налог на крупную торговлю неизбежно повысит цены на товары, и негативно отразится на экономике, свидетельствует новейшее исследование.

«Опрос показал, что 84% налога будет перенесено в окончательные цены, а это значит, что его заплатим мы, потребители (…) Влияние на цены будет достаточно значительным, это один из основных результатов нашего исследования. Также будет негативное влияние на экономику», – заявил на пресс-конференции в четверг представитель аналитико-консультационной компании ESTEP Титас Будрейка.

«Это в краткосрочном периоде. В долгосрочном периоде все экономисты согласны в том, что даже на сто процентов налог будет переложен на окончательных потребителей и это, очевидно, окажет определенное воздействие на цены», – добавил он.

По его словам, опрос проводился среди 10 компетентных экспертов в сфере макроэкономики и госфинансов из коммерческих банков, Банк Литвы (Центробанка), Министерства финансов, а также ученых.  

Авторы исследования утверждают, что если налог будет принят, то цены увеличатся на 13%. 

«Если этот закон будет принят, то реальный рост ВВП сократится. За трехлетний период общий реальный ВВП сократиться на 140 млн евро. (…) Из-за этого налога государство станет беднее», – утверждает Т. Будрейка. 

По его словам, налог также может побудить людей больше покупать в соседних странах. 

Т. Будрейка отметил, что налог на крупную торговлю будут платить около 90 компаний, а не 30, как утверждали инициаторы, а общая сумма его доходов будет достигать около 81 млн евро в год. 

Правящие предлагают обложить налогом компании розничной торговли, чей месячный оборот превышает 2 млн евро (с НДС).

Налог предлагается ввести с 2020 года, но пока не ясно, случится ли это с января или с июля. Инициаторы подсчитали, что государственный бюджет дополнительно получит около 32 млн евро в год. 

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