Экономика

Налоговые должники

Фото BFL/ Саулюса Жюры

56 тыс. жителей Литвы, которые декларировали налоги за 2018 год, до сих пор не заплатили подоходный налог на сумму 6,8 млн. евро, сообщает Государственная налоговая инспекция (ГНИ). «Более 239 тыс. жителей декларировали 159 млн евро подоходного налога и заплатили эти деньги вовремя, еще 26 млн евро 100 тыс. жителей заплатили с опозданием. Оставшаяся, пусть и небольшая часть жителей, не отреагировала на напоминание и призывы заплатить налоги», – сказала представитель ГНИ Стасе Алюконите-Шнирене. Налоговая инспекция указала, что за каждый просроченный день считают пеню.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ      

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