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Общество,Происшествия

Нарушение режима карантина. За что грозят штрафы?

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Парламент Литвы принял поправки к Кодексу об административных правонарушениях, ужесточив взыскания за нарушение правил карантина. Министерство юстиции, которое подготовило эти правила, разъяснило, за что грозят штрафы.

На данный момент физические лица за нарушение правил карантина могут получить штраф в размере 500-1500 евро. Минюст информирует, что за первое нарушение полиция может назначить штраф в размере половины минимального, т.е. 250 евро, но во второй раз поблажек не будет. «Если человек в течение года уже был наказан за подобное нарушение, то ему могут назначить штраф в размере 1000 евро», – информирует Минюст.

Какой штраф назначить, решает полиция. Если нарушение совершил нетрезвый человек, то это может расцениваться как отягчающее обстоятельство, поэтому и санкции могут быть более жесткими. «Полицейский решает, какого размера штраф назначить в пределах 500-1500 евро, с учетом смягчающих или отягчающих вину обстоятельств, например, признание вины или неадекватное поведение в нетрезвом состоянии», – сказано в пресс-релизе Минюста. Нарушением требований карантина сейчас считается нарушение режима самоизоляции. Поэтому, если человек вернулся из-за границы, или у него был контакт с больным, или у него диагностировали коронавирус и он должен был провести в изоляции 14 дней, а он вышел на улицу – его ждет штраф.

Административная ответственность грозит и тем, кто зарегистрировался сдавать тест на коронавирус, но не приехал в условленное время без уважительной причины. По-прежнему запрещается появляться в общественных местах группами больше двух человек, исключения касаются только семей с детьми. «Обязательно надо соблюдать дистанцию больше чем в два метра. Штраф ждет и за плавание на лодках, яхтах и т.д. группами больше чем по два человека», – сказано в сообщении.

Нарушение режима карантина — это неношение маски в общественном месте. Если это нарушение совершило лицо младше 16 лет, то штраф  придется заплатить родителям или опекунам. «Родители могут получить штраф за то, что разрешают детям играть на детских площадках или во дворах с детьми из других семей», – сказано в сообщении Минюста. Еще более суровое наказание ждет юридические лица, нарушающие требования карантина. Штраф могут получить и руководители магазинов, в которых нет антисептиков для покупателей, он составляет 1500-6000 евро. Конкретный штраф назначит суд. «В междугородных и пригородных автобусах разрешается сидеть не ближе чем в метре от другого пассажира. Транспортные средства должны дезинфицировать в начале и в конце каждого рейса», – информирует Минюст.

Информация «ЛК», BNS 

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