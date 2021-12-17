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НАТО сократил бюджет на следующий год

Nuotr. aut. A. Pliadis (KAM)

Североатлантический совет утвердил бюджет НАТО на 2022 год на уровне 1,85 млрд евро. Об этом ссообщается на сайте Альянса в четверг, 16 декабря.

Речь идет не о суммарном военном бюджете государств НАТО, а о бюджете его структур, который формируется из взносов всех стран-членов пропорционально их ВВП.

Так, гражданский бюджет установлен в размере 289,1 млн евро, а военный бюджет – 1,56 млрд евро.

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В гражданском бюджете предусмотрены средства на гражданский персонал, операционные расходы и расходы на гражданские программы. Он вырос на 8,9% по сравнению с 2021 годом. Основным фактором увеличения расходов является продолжение кибер-адаптации НАТО.

В свою очередь военный бюджет покрывает операционные расходы штаба, командования, миссий и операций во всем мире, и он сократился на 3% по сравнению с уровнем 2021 года.

Третьим основным элементом совместного финансирования Альянса является Программа инвестиций в безопасность НАТО (NSIP), для которой на 2022 год установлены предельные рамки в размере 790 млн евро.

Напомним, на 2021 год бюджет НАТО составлял почти 1,87 млрд евро. При этом военный бюджет был увиличен на 5% – до 1,61 млрд евро.

korrespondent.net

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