НАТО сократил бюджет на следующий год

Nuotr. aut. A. Pliadis (KAM)

Североатлантический совет утвердил бюджет НАТО на 2022 год на уровне 1,85 млрд евро. Об этом ссообщается на сайте Альянса в четверг, 16 декабря.

Речь идет не о суммарном военном бюджете государств НАТО, а о бюджете его структур, который формируется из взносов всех стран-членов пропорционально их ВВП.

Так, гражданский бюджет установлен в размере 289,1 млн евро, а военный бюджет – 1,56 млрд евро.