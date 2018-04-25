НАТО усилит присутствие в Черном море

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Вооруженные силы стран-членов НАТО увеличат патрулирование в воздухе и присутствие военно-морских кораблей в Черном море. Об этом сообщило министерство обороны Украины.

По его данным, соответствующая договоренность достигнута в ходе встречи министра обороны Андрея Тарана с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе. Таран также призвал государства-члены НАТО присоединиться к национальным стратегическим учениям, запланированным осенью на юге Украины.

Столтенберг и Таран отметили, что ситуация в черноморском регионе продолжает ухудшаться поскольку, что Россия наращивает там свое военное присутствие и меняет баланс сил.

Отметим, что 8 июля в Черное море вошла группа из трех тральщиков и флагманского корабля военно-морских сил НАТО.