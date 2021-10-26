НАТО утвердил стратегию по искусственному интеллекту

Североатлантический альянс согласовал первую стратегию по развитию искусственного интеллекта. Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам двухдневного заседания министров обороны стран Альянса в Брюсселе, сообщает ТАСС.

«Мы также приняли еще одно важное решение. Союзники утвердили первую стратегию по развитию искусственного интеллекта, которая установит нормативы по ответственному использованию искусственного интеллекта в соответствии с международным правом», – сказал он.

По словам Столтенберг, новая стратегия обрисует, как в НАТО будут защищать эту технологию и устранять угрозы, которые могут появиться из-за использования ИИ противниками Североатлантического альянса.

Он добавил, что также сегодня было подписано соглашение о создании инновационного фонда НАТО.

«Я рассчитываю, что этот фонд инвестирует 1 млрд евро в инновации по всем направлениям, где ведется работа с новыми технологиями», – отметил Столтенберг.

Ранее в ООН заявили о необходимости наложить мораторий на использование ряда систем, которые применяют алгоритмы искусственного интеллекта. Там считают, что использование технологий на базе ИИ может иметь негативные последствия.