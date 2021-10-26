TOP,Сегодня в мире

НАТО утвердил стратегию по искусственному интеллекту

Nuotrauka Canada at NATO/ twitter.com

Североатлантический альянс согласовал первую стратегию по развитию искусственного интеллекта. Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам двухдневного заседания министров обороны стран Альянса в Брюсселе, сообщает ТАСС.

«Мы также приняли еще одно важное решение. Союзники утвердили первую стратегию по развитию искусственного интеллекта, которая установит нормативы по ответственному использованию искусственного интеллекта в соответствии с международным правом», – сказал он.

По словам Столтенберг, новая стратегия обрисует, как в НАТО будут защищать эту технологию и устранять угрозы, которые могут появиться из-за использования ИИ противниками Североатлантического альянса.

Он добавил, что также сегодня было подписано соглашение о создании инновационного фонда НАТО.

«Я рассчитываю, что этот фонд инвестирует 1 млрд евро в инновации по всем направлениям, где ведется работа с новыми технологиями», – отметил Столтенберг.

Ранее в ООН заявили о необходимости наложить мораторий на использование ряда систем, которые применяют алгоритмы искусственного интеллекта. Там считают, что использование технологий на базе ИИ может иметь негативные последствия.

korrespondent.net

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.