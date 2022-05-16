Науседа на этой неделе посетит Армению и Азербайджан

Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt

На этой неделе президент Литвы Гитанас Науседа на этой неделе отправится с официальным визитом в Армению и Азербайджан.

В среду глава государства в Баку встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщила администрация президента.

Как говорится в сообщении, президенты обсудят двустороннее сотрудничество в сферах энергетики и экономики, ситуацию с безопасностью в Кавказском регионе, сотрудничество между Азербайджаном и Европейским союзом (ЕС), а также примут участие в литовско-азербайджанском бизнес-форуме.

Президент Литвы в Азербайджане также встретится с премьер-министром Али Асадовым, литовцами, проживающими в Баку, и возложит венок на Алее шахидов (мучеников), жертв Черного января 1990 года.

19-20 мая глава Литовского государства встретится в Ереване с президентом Армении Ваганом Хачатуряном, премьер-министром Николом Пашиняном и спикером парламента Аленом Симоняном.

Как сообщил президентский офис, на встречах будут обсуждаться ситуация с безопасностью в Кавказском регионе, демократические реформы в стране, сотрудничество ЕС-Армения в формате Восточного партнерства, а также двусторонние отношения между Литвой и Арменией. Президент также встретится с армянским патриархом Каркином Вторым, литовской общиной и возложит венок в память жертв Геноцида армян.

Вместе с президентом в Армению и Азербайджан отправится первая леди Диана Науседене. Она встретится с супругами лидеров этих стран, примет участие в презентации социальных и культурных проектов.

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