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Науседа обсудил с премьером Норвегии безопасность региона, оборону

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Литовский президент Гитанас Науседа во вторник обсудил с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре безопасность региона, оборону. 

Как сообщает президентское ведомство, во время онлайн-встречи президент и премьеры обсудили «напряженную ситуацию на восточном фланге НАТО, обусловленную скоплением вооруженных сил России у границы с Украиной и военной интеграцией России и Беларуси». 

«Президент подчеркнул, что особенно ценит связи между странами стран и участие Норвегии в сотрудничестве в области безопасности и обороны. Литва и Норвегия являются близкими союзниками в Организации Североатлантического договора (НАТО), одинаково понимающими возникающие перед регионом угрозы и вызовы», — говорится в пресс-релизе. 

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Науседа также поблагодарил премьера Норвегии за участие страны в батальоне сил расширенного передового присутствия НАТО и солидарный вклад в обеспечение безопасности. 

В этом году Литва и Норвегия отмечают 100-летие установления дипломатических отношений и 30-летие их восстановления. 

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