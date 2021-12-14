Науседа обсудил с премьером Норвегии безопасность региона, оборону

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Литовский президент Гитанас Науседа во вторник обсудил с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре безопасность региона, оборону.

Как сообщает президентское ведомство, во время онлайн-встречи президент и премьеры обсудили «напряженную ситуацию на восточном фланге НАТО, обусловленную скоплением вооруженных сил России у границы с Украиной и военной интеграцией России и Беларуси».

«Президент подчеркнул, что особенно ценит связи между странами стран и участие Норвегии в сотрудничестве в области безопасности и обороны. Литва и Норвегия являются близкими союзниками в Организации Североатлантического договора (НАТО), одинаково понимающими возникающие перед регионом угрозы и вызовы», — говорится в пресс-релизе.