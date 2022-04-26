Науседа посетит прибывшее в Клайпеду судно ВМС США

Военный корабль США, один из истребителей USS Gravel, эскадренный миноносец типа Arleigh Burke, находится с визитом в Клайпеде.
Корабль посещает портовый город, чтобы выразить солидарность в обеспечении безопасности на Балтийском море, говорится в сообщении Вооруженных сил Литвы.
Во вторник президент Литвы Гитанас Науседа, командующий Вооруженными силами Литвы, генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис и другие представители страны встретятся с командиром этого корабля Хантером Д. Уошберном.
Военный корабль USS Gravely впервые посещает Литву.
Суда этого класса вооружены управляемыми ракетами большой дальности Tomahawk и других модификаций, торпедами для борьбы с подводными лодками, артиллерийскими орудиями против воздушных и водных целей. Они составляют основную мощь ВМС США среди надводных боевых кораблей.
Экипаж состоит из 312 офицеров, унтер-офицеров и матросов.
Корабль за время своей службы участвовал в различных боевых операциях: в 2013 году — в блокаде сирийского побережья в Средиземном море, в 2013 году – в операции по задержанию мигрантов из Африки вблизи Греции, в 2016 году — в операции эмбарго Персидского залива против Ирана.
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