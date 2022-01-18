Назарбаев впервые прокомментировал события в Казахстане

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев впервые с начала массовых протестов в стране обратился к гражданам. Об этом сообщается на официальном сайте Назарбаева.

«Январские события потрясли весь Казахстан. Целью этих организованных беспорядков и атаки на Казахстан было разрушение целостности страны и устоев государства», — сказал Назарбаев.

Назарбаев сказал, что «эти события еще раз показывают, что независимость нужно беречь как зеницу ока, как хрупкий сосуд, требующий особо бережного обращения».

Также бывший президент выразил соболезнования родным и близким погибших, а пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления.

Назарбаев заявил, что в 2019 году он передал полномочия президента Касым-Жомарту Токаеву и с тех пор является пенсионером, и в настоящее время находится на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал.

«Президент Касым-Жомарт Токаев обладает всей полнотой власти. Он председатель Совета безопасности. В скором времени Президент будет избран председателем партии Nur Otan. Поэтому никакого конфликта или противостояния в элите нет. Слухи на эту тему абсолютно беспочвенны», — заявил Назарбаев.

Также Назарбаев поблагодарил граждан за поддержку его курса реформ и модернизации, который он проводил, находясь на посту главы государства.