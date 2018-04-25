Названа дата заседания ООН по борьбе с пандемией

Генассамблея ООН обсудит пандемию коронавируса на заседании 3-4 декабря. Об этом сообщает France 24.

Утверждение даты сессии поддержали большинство стран-членов ООН, никто не проголосовал против, а США, Израиль и Армения воздержались.

При этом заседание пройдет в онлайн-формате, поскольку присутсвие кого-то из делегатов лично маловероятно. Обсуждать будут международное взаимодействие по борьбе с заболеванием.

Отмечается, что в сессии должны поучаствовать главы государств и правительств. Они могут отправить заранее записанные пятиминутные ролики, которые покажут в зале Генассамблеи после кратких выступлений представителей государств.

Напомним, что ранее ВОЗ констатировала вспышку COVID-19 в Европе. Всего за несколько дней количество случаев заражения коронавирусом в Европе возросло на миллион.

Также ученые выяснили, что вакцина от гриппа защищает от осложнений COVID-19. Медикам пока неизвестно, с чем это связано, поскольку антитела к гриппу не реагируют на коронавирус.