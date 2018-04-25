Названа лучшая страна для пожилых людей

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Издание CEOWORLD представило свой ежегодный рейтинг самых благоприятных для проживания пенсионеров стран мира.

В исследовании участвовали 105 стран, эксперты оценивали их таким критериям, как средняя продолжительность жизни, пенсионный возраст, прожиточный минимум, уровень развития здравоохранения, безопасности, индекс счастья, стоимость жилья.

Так, на первом месте рейтинга оказалась Финляндия. Ей уступили Дания и Нидерланды. В первую пятёрку вошли также Швейцария и Австралия.

В ТОП-10 были включены Австрия, Канада, Норвегия, Новая Зеландия и Испания. Россия находится на 82-м месте этого перечня, а замыкает его Ирак.