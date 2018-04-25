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Названы 10 лучших спортсменов XXI века

Фото pixabay.com

Лучшим спортсменом века признан американец Майкл Фелпс – 23-кратный олимпийский чемпион по плаванию. Об этом сообщает Marca.com.

На втором месте в рейтинге расположился восьмикратный победитель олимпиад по легкой атлетике Усейн Болт. В тройке сильнейших также оказался Роджер Федерер – теннисист из Швейцарии, на счету которого 20 побед на турнирах серии «Большого шлема» в одиночном разряде.

На четвертом месте – испанский теннисист Рафаэль Надаль, а на пятом – баскетболист Коби Брайант. 

Шестое место у гольфиста Тайгера Вудса, седьмое – у футболиста Лионеля Месси, восьмую позицию занял автогонщик Льюис Хэмилтон, девятую – мотогонщик Валентино Росси. Десятку лучших спортсменов XXI замкнул футболист Криштиану Роналду.

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