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Названы самые популярные у туристов достопримечательности 2019 года

Туристический ресурс TripAdvisor составил рейтинг самых популярных в мире достопримечательностей за текущий год. Первое место занял римский Колизей, сообщает британская газета Daily Mail.

Рейтинг основан на анализе информации о бронировании туристами билетов и туров для посещения достопримечательностей.

Римский Колизей возглавляет этот рейтинг уже второй год подряд. Одно из семи новых чудес света, этот древний амфитеатр был построен около 80 г.н.э. и мог вмещать 50 тыс. человек. В 2018 году он принял 7,4 млн посетителей, что составляет колоссальные 20 тыс. человек в день, сообщает британская газета The Sun.

Второе место в рейтинге самых популярных достопримечательностей занял парижский Лувр, за ним следуют музеи Ватикана, Статуя Свободы в Нью-Йорке, Эйфелева башня в Париже, собор Святого Семейства (Саграда Фамилия) в Барселоне, Французский квартал в Новом Орлеане, дом Анны Франк в Амстердаме, смотровая площадка Skydeck Chicago американского небоскреба Willis Tower. Замыкает десятку самых популярных достопримечательностей нынешнего года площадь Сан-Марко в Венеции.

belta.by

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