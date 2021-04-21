Не получив визы, посол США в Беларуси будет временно аккредитована в Вильнюсе

Вице-министр иностранных дел Литвы Мантас Адоменас говорит, что назначенная посол США в Беларуси Джули Фишер, которая не может получить белорусскую визу, будет временно аккредитована в Вильнюсе.

«Было такое формальное обращение США к правительству Литовской Республики с просьбой временно аккредитовать посла в Литве. (…) Правительство еще должно сформулировать официальное согласие. Это нас невероятно радует», — сказал М. Адоменас.

По его словам, обращение США получено в понедельник.

В свою очередь, посольство США в Литве подтвердило BNS, что Беларусь пока не предоставила визы Д. Фишер, однако комментировать подробнее ее вероятную аккредитацию в Вильнюсе не стало.

«Она и в дальнейшем будет общаться с белорусами за пределами Беларуси, включая лидеров протестного движения, профессионалов СМИ, студентов и других членов гражданского общества, чтобы выразить нашу поддержку. Она также будет продолжать тесное сотрудничество с нашими союзниками и партнерами в Европе», — говорится в комментарии.

В комментарии также подчеркивается, что Беларусь не выдала визы и еще пяти дипломатам США.

Между тем министр ИД Беларуси Владимир Макей заявил, что Минск готов принять посла США «в любое время», однако Беларусь хочет «увидеть четкую и ясную перспективу дальнейшего общения с партнерами в США во всех сферах».

Как сообщает посольство, Д. Фишер на этой неделе посетит не только Вильнюс, но и Варшаву, где обсудит с лидерами белорусского демократического движения пути, «как США в сотрудничестве в союзниками и партнерами может помочь Беларуси преодолеть нынешний политический кризис и сделать шаг в направлении новых выборов в 2021 году».

По словам М. Адоменаса, в среду назначенная посол встретилась с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.

«Вильнюс становится такой главной столицей для работы с Минском. Здесь присутствует множество международных организаций, которые не могут действовать в Беларуси. (…) Неслучайно и штаб С. Тихановской обосновался здесь», — сказал вице-министр.

Первым об аккредитации Д. Фишер сообщил новостной портал 15min.lt.

США в понедельник заявили, что возвращают санкции для девяти государственных предприятий Беларуси, в числе которых нефтяная компания «Белнефтехим», так как авторитарный президент Александр Лукашенко проигнорировал требования освободить политзаключенных, задержанных во время антиправительственных протестов.

В свою очередь, Минск назвал новые санкции США «безответственными».

Правительство одобрило кандидатуру А. Плепите в послы в США, Р. Мисюлиса — в Германии

Правительство в среду одобрило представление в послы Литвы в США карьерного кандидатуры дипломата Аудры Плепите, в послы в Германии — кандидатуры Рамунаса Мисюлиса.

«Я, в свою очередь, порадуюсь двум вещам: что в такое сложное время, как сейчас, когда кто-то видит необходимость бряцать железом и провоцировать дополнительную напряженность во всей Европе, у нас будут свои представители и в Берлине, и в Вашингтоне. И осмелюсь сказать, что сильные представители», — сказала премьер Ингрида Шимоните.

«Относительно госпожи Аудры пораду.юсь, что это первая женщина-посол в США», — добавила премьер.

А. Плепите сказала, что ее приоритетом будет укрепление партнерства с США.

«США для Литвы — один из основных, сильнейших партнеров, и стратегическое, всестороннее партнерство Литвы и США (…) будет моей целью и целью моей команды», — сказала А. Плепите на заседании правительства.

А. Плепите должна быть назначена на новую должность с 18 мая, а Р. Мислюлис – с 10 мая.

Также утверждено представление кандидатуры Андрюса Намавичюса на должность чрезвычайного и полномочного посла Литвы при Совете Европы, а Ритиса Паулаускаса – на должность посла при ООН.

У посольства Литвы в Вашингтоне нет руководителя с конца лета минувшего года, а в Германии – с октября прошлого года.

Поскольку позиции администрации президента и МИД разошлись, процесс согласования кандидатур затянулся.

В Литве послов по предложению правительства и с одобрения Комитета по иностранным делам сейма назначает президент.