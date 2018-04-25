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Не придется изолироваться при транзите через Эстонию в Литву

Nuotrauka BFL/ Saulius Žiūra

Прибывающим в Литву из не затронутых вирусом стран при транзите через Эстонию не будет требоваться изоляция,  заявило во вторник Министерство здравоохранения Литвы. 

В понедельник правила изоляции были дополнены этим положением. Ранее сообщалось, что такие же условия действуют и для следующих транзитом через Польшу. В обоих случаях изоляция не требуется, что человек прибывает транзитом из не затронутой корона вирусом страны и делает лишь необходимые остановки, то есть для заправки горючего и обеспечения гигиенических потребностей. 

Также не нужно будет изолироваться приезжающим из Польши и Эстонии с рабочими, учебными целями, по делам, связанным с сельским хозяйством или услугами здравоохранения. 

Этот порядок касается как жителей Литвы, так и иностранцев. 

Латвия не включена в список затронутых стран, поэтому по прибытии из этой страны или при проезде ее территории транзитом изоляция не применяется. 

Странами, затронутыми коронавирусом, сейчас считаются государства, в которых уровень заболевания на 100 тыс. жителей составляет 25 случаев. 

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