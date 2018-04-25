Недовольные климатической политикой Литвы активисты пронесут гроб по Вильнюсу

В пятницу в Вильнюсе активисты экологического движения Fridays For Future в знак протеста против политики Литвы в области изменений климата пронесут гроб по проспекту Гедиминаса.

Организаторы протеста утверждают, что имитация похоронной процессии выбрана, так как политики не предпринимают никаких действий по борьбе с климатическим кризисом и таким образом уничтожают Землю, будущее сегодняшнего и завтрашнего поколений.

Движение Fridays For Future объявил 25 сентября днем Общественных действий за климат. В этот день во многих странах пройдут акции протеста.

По мнению протестующих, во время коронавирусного кризиса климатический кризис был словно забыт.

Движение Fridays For Future добивается, чтобы миллиардные инвестиции на обуздание пандемии не противоречили Парижскому соглашению и обеспечили его соблюдение.

Активисты утверждают, что пока нет плана, способного удержать рост температуры планеты в рамках 1,5°C, планы политиков по борьбе с пандемией не учитывают социальных проблем и климатического кризиса.

Литва наряду с другими странами ЕС обязалась достичь нейтральной к климату экономики до 2050 года.

Для этого Литва должна снизить на 80% количество выхлопных газов, которые создают парниковый эффект, — для этого необходимо провести реформы в секторах энергетики, транспорта, промышленности и сельского хозяйства.