Неравенство в доходах может немного уменьшиться в этом году, но без серьёзных изменений

Неравенство будет уменьшено за счет детских денег, ММЗ

Некоторые участники опроса считают, что неравенство в доходах должно уменьшиться за счёт увеличения в этом году пенсий по старости, повышения минимальной заработной платы и необлагаемого налогом дохода, а также «денег на ребёнка».

Экономист банка SEB Тадас Повилаускас говорит, что доходы у работников с низкими доходами будут расти больше, нежели у работников с более высокими доходами — ожидается, что в 2020 году зарплаты у работников государственного сектора будут расти быстрее, и что средние пенсии будут расти быстрее, чем выплачиваемая заработная плата «на руки».

Лаура Гальдикене, главный экономист Отдела макроэкономики и прогнозирования Банка Литвы, считает, что на снижение неравенства также будет влиять ставка подоходного налога с населения, которая с 2020 года будет увеличена для лиц с высокой заработной платой.

В этом году с 27 до 32 процентов увеличивается ставка налога на доходы физических лиц с наивысшим доходом, чья зарплата превышает 110 тыс. евро. Таких людей в стране более 2000.

Никаких существенных изменений не будет

Некоторые экономисты говорят, что новые налоговые изменения являются слишком фрагментарными, а не существенными шагами, могущими вызвать изменения.

По словам Тадаса Шарапова, профессора Университета менеджмента и экономики ISM, улучшения для социальных групп, таких как пенсионеры и семьи, воспитывающие детей, планируются за счёт новых налогов, но они будут затронуты инфляцией и, следовательно, не решат проблему неравенства доходов по существу.

Нериюс Мачюлис, главный экономист банка Swedbank, говорит, что неравенство не изменится, поскольку льготы по подоходному налогу с населения не исчезли, а необлагаемый налогом минимум растёт медленнее, чем обещалось.

По словам Йоне Календене, исследователя из Университета им. Витаутаса Великого, для уменьшения неравенства в доходах рост доходов у лиц с низкими доходами должен быть быстрее, чем у лиц с более высокими доходами.

«Самые низкие средние доходы в Литве получают пенсионеры и люди, работающие в государственном секторе. Для них не предусматривается большой рост доходов. Тем временем высококвалифицированные специалисты, работающие в частном секторе, могут рассчитывать на быстрый дальнейший рост доходов», — утверждает Календене.

Индре Гяните-Пикчене, старший эксперт Института свободного рынка, говорит, что инициативы могут «на бумаге» уменьшить неравенство, но это не устойчиво в долгосрочной перспективе.

«Непоследовательные, хаотичные, дискриминационные и даже неконституционные налоговые инициативы подрывают налоговую систему. Хотя внутри страны мы будем немного ровнее, всё равно продолжим оставаться в нижней части ЕС как с точки зрения доходов среднего класса, так и уровня пенсии по старости, а разрыв с Эстонией будет только увеличиваться», — сказала она.

В своём последнем ежегодном отчёте о ситуации в Литве Европейская комиссия подчеркнула, что неравенство в доходах остаётся одним из самых высоких в ЕС. По данным 2017 года, доходы 20% самых богатых домохозяйств были в 7,3 раза выше, чем у 20% самых бедных.

По мнению брюссельских экспертов, это отражает как низкий уровень адекватности социальных выплат, так и очень низкую прогрессивность налоговой системы.