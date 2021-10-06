Несколько мигрантов в Литве арендовали квартиры, избежав задержания

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Несколько нелегальных мигрантов, прибывших в Литву в этом году, арендовали квартиры и тем самым избежали задержания, длящегося много месяцев, сообщил в среду новостной портал delfi.lt.

Портал описал ситуацию иракца С.З ., когда он, будучи задержанным, смог найти и снять квартиру в Вильнюсе, а затем обратился в Вильнюсский окружной суд с просьбой разрешить ему там жить.

Суд разрешил это сделать, сочтя, что личность мигранта установлена, он сотрудничает с государственными органами, нет данных о том, что он мог представлять угрозу государственной безопасности и общественному порядку.

По данным портала, таким образом еще как минимум нескольким мигрантам удалось выбраться на свободу, а некоторые из них смогли покинуть Литву, воспользовавшись возможностью. Министерство внутренних дел и Служба охраны госграницы Литвы отмечают, что это единичные случаи.

В этом году через границу с Беларусью в Литву въехало почти 4,2 тыс. нелегальных мигрантов, большинство из которых граждане Ирака.