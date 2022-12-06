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Нидерланды выступают против вступления Болгарии в Шенген

Фото: flickr.com/dm1795

Как пишет газета De Telegraaf, Нидерланды препятствуют вступлению Болгарии  в Шенгенскую зону.

Власти Нидерландов назвали ряд условий, которым, по их мнению, Болгария до сих пор не удовлетворяет. При этом Нидерланды не против принятия в Шенген Румынии и Хорватии.

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Ранее Еврокомиссия призвала Совет ЕС утвердить решение о принятии Болгарии, Румынии и Хорватии в зону Шенгена. По мнению еврокомиссаров, эти страны выполнили все условия для присоединения к безвизовой зоне.

Ранее Австрия заявила, что не поддержит присоединение к Шенгенской зоне Болгарии и Румынии. Кандидатура Хорватии у стран-членов Шенгена споров не вызывает.

tourister.ru

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