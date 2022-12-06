Нидерланды выступают против вступления Болгарии в Шенген

Ранее Еврокомиссия призвала Совет ЕС утвердить решение о принятии Болгарии, Румынии и Хорватии в зону Шенгена. По мнению еврокомиссаров, эти страны выполнили все условия для присоединения к безвизовой зоне.

Ранее Австрия заявила, что не поддержит присоединение к Шенгенской зоне Болгарии и Румынии. Кандидатура Хорватии у стран-членов Шенгена споров не вызывает.