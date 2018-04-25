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«Нормандская четверка» обсудит меры по прекращению «горячей фазы» конфликта в Донбассе

Фото/Александр Щербак/ТАСС/Предоставлено фондом ВАРП

Лидеры государств «Нормандской четверки» на саммите в Париже могут добиться завершения «горячей фазы» конфликта в Донбассе и перевести его в политическое русло, заявил «Интерфаксу» информированный источник.

«На повестке встречи, в первую очередь, вопрос урегулирования конфликта политическим путем через предоставление отдельным районам Донбасса особого статуса сначала на временной, а затем на постоянной основе, после публикации отчета ОБСЕ об итогах местных выборов. Первым шагом в этом направлении должна стать пролонгация закона Украины об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донбасса», — сказал источник.

Соответствующие позиции участников саммита, как ожидается, будут отражены в итоговом документе, который «носит концептуальный характер», добавил собеседник агентства.

В то же время документ, по его сведениям, не содержит конкретных шагов в части немедленной передачи Киеву контроля над участком границы в Донбассе.

Кроме того, саммит, как ожидает источник агентства, даст стимул мирному процессу в регионе.

«Участники саммита обсудят условия реализации всеобъемлющего бессрочного прекращения огня, а также дадут сигнал к скорейшему обмену удерживаемыми лицами между сторонами конфликта по схеме «всех установленных на всех установленных», — сказал источник.

Ранее заявления о возможном предстоящем обмене неоднократно звучали из разных источников. В частности, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков сообщал, что детали обмена обсуждаются в Минском формате, стороны при этом «настроены на конструктив».

«Прогресс есть. Однако окончательные цифры пока требуют согласования. В качестве актуальной пока рассматривается формула «всех установленных на всех установленных» (ранее под этой формулой понимался обмен 200 удерживаемых на подконтрольной Киеву территории сторонников ДНР и ЛНР на 70 украинских военных-ИФ)», — заявил ранее эксперт.

По его мнению, списки подлежащих обмену лиц могут быть конкретизированы к очередной встрече контактной группы в Минске. По данным МИД самопровозглашенной ДНР, она пройдет через девять дней после «нормандского саммита», то есть 18 декабря.

Встреча лидеров России, Украины, Франции и Германии пройдет в Париже 9 декабря.

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