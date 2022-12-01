Норвегия усилит защиту подводных кабелей для нефтяной и газовой промышленности

В Осло отметили, что направят дополнительно $4,3 млн на приобретение оборудования, которое позволит отслеживать угрозы для подводных кабелей и получать сведения об их важнейших участках. Кроме того, власти закупят оборудование, которое будет определять неполадки в работе спутниковых систем, включая GPS, в районе норвежского континентального шельфа.

В сентябре в результате подрыва произошла разгерметизация двух ниток первого «Северного потока» и одной — «Северного потока 2» вблизи датского острова Борнхольм. В РФ возбуждено уголовное дело по статье об акте международного терроризма. Спецслужбы Швеции также пришли к выводу, что инцидент на газопроводах является диверсией.

После инцидента правительство Норвегии объявило о повышении уровня обеспечения безопасности морской и наземной нефтегазовой инфраструктуры.