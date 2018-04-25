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Норвежский лосось подозревают в новой вспышке коронавируса в Китае

Фото pixabay.com

Китайские потребители почти полностью перестали покупать норвежский лосось после того, как на рыбный рынок в Пекине была возложена ответственность за новую вспышку коронавируса.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на норвежские СМИ, это сильно отразилось на норвежской рыбной отрасли, где лососевые фермы столкнулись с массовым отказом от помещенных ранее заказов.

Подозрение пало на мясо лосося после того, как разделочная доска в рыбной лавке в крупнейшем рынке свежих продуктов в Пекине показала положительный результат на наличие коронавируса. Более того, все трое из первых, кто дал положительный результат на наличие вируса в Пекине, посетили рынок в предыдущие дни.

После того, как китайские власти начали широкое тестирование в столице, были найдены новые носители вируса.

Власти Китая пока подозревают, что вирус пришел в страну из Европы. Предварительная оценка заключается в том, что появление коронавируса связанно с импортом. Однако точно выявить источник вируса пока не удалось. Эксперты считают, что могут быть зараженные морепродукты или мясо, или оно может исходить от людей, которые были на рынке.

Тем временем производители лосося в Норвегии несут существенные убытки, так-как Китай является одним из крупнейших рынков по потреблению этого продукта. Из самой поднебесной поступают данные о том, что многие супермаркеты уже убрали норвежскую лосось с прилавков.

В Норвегия: лосось не был причиной вспышки коронавируса в Пекине

Норвежский лосось не является причиной заражений коронавирусом в Пекине. Об этом заявил в среду министр рыболовства Норвегии Одд Эмиль Ингебригтсен, передает норвежский экономический портал E24, сообщает ТАСС.

«Лосось из Норвегии не связан с заражениями коронавирусом в Пекине», — указал министр. По его словам, такой вывод был сделан совместно с представителями Китая. Во вторник норвежская сторона провела по этому поводу встречу с китайским посольством.

Как сообщила телекомпания NRCO, ночью китайским властям было отправлено письмо от представителей норвежской рыбной промышленности, подтверждающее, что причин опасаться инфицирования от норвежского лосося нет. «Важно подчеркнуть, что нет никаких указаний или доказательств того, что это когда-либо происходило», — говорится в послании.

Следует отметить, что на лосося приходится две трети всего экспорта норвежских морепродуктов. В 2019 году норвежские фермеры экспортировали лосось стоимостью в более чем 7,5 млрд долларов.

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