Новомученики земли Литовской

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В Клайпедском Покрово-Никольском храме есть уникальная икона, написанная палехскими мастерами. В чем ее уникальность? В том, что аналогов ее пока нет нигде. Называется она «Святые земли Литовской».

На ней изображены те, кто так или иначе был связан с Литвой. Виленские мученики Антоний, Иоанн и Евстафий прожили здесь всю свою недолгую жизнь, псковский князь Довмонт и Харитина Литовская провели тут детство и молодость, митрополит Алексий Московский бывал наездами, святитель Тихон возглавлял епархию три с половиной года. Неважно, сколько тот или иной праведник провел времени в Литве (время и расстояние – категории человеческие), главное то, что они освятили нашу землю своим присутствием и делами.

Как уже догадался проницательный читатель, мы продолжаем цикл заметок, посвященных предстоящему празднованию единого дня памяти святых, в земле Литовской просиявших, которое состоится 26-27 июля этого года.

Исторически всех наших святых можно разделить на две условные группы: древние (XIII-XVIII вв.) и новомученики, те, кто пострадал в XX веке. В свою очередь последних тоже можно разделить на две группы. Это собственно мученики, принявшие смерть за веру, и исповедники, которые прошли тот же путь страданий, но скончались своей смертью. Из девяти новых литовских святых — пять мучеников и четыре исповедника. Об Иоанне Поммере мы вспоминали в прошлый раз. Рассказ о патриархе Тихоне и митрополите Агафангеле ждет нас впереди. Их имена известны не только верующим, но и всем, кто интересуется историей ХХ века.

Сегодня очень кратко, (увы, таков формат газеты) мы расскажем о трех из семи литовских новомучениках и исповедниках. А закончим его в следующем номере ЛК. Вероятно, некоторые имена кто-то из читателей услышит (вернее, прочтет) впервые.

Священномученик Лаврентий, епископ Балахнинский

Родился в 1877 году в Кашире Тульской губернии в купеческой семье. С детства хотел пойти по стопам деда-священника. После окончания Тульской семинарии и Санкт-Петербургской духовной академии начал свой духовный путь с преподавания. Десять лет трудился в Таврической семинарии. А в 1912 году Евгений Иванович Князев (так его звали в миру) принял монашеский постриг с именем Лаврентий. Через несколько дней он уже иеромонах. А вскоре, в конце февраля, его переводят в Литовскую духовную семинарию ректором. Предшественником Лаврентия на этом посту был Иоанн Поммер.

Помимо преподавания все пять лет, что он служил в Вильно, Лаврентий был ответственным редактором «Вестника Виленского Свято-Духовского братства». Было такое издание, выходившее раз в две недели.

До декабря 1914 года нашу епархию возглавлял архиепископ Агафангел (Преображенский), а ему на смену пришел Тихон, будущий патриарх всея Руси. Оба эти имени входят в список литовских святых. С началом Первой мировой войны Лаврентий, ставший уже архимандритом, активно помогает Тихону в духовном окормлении отправляющихся на фронт.

В 1917 году по ходатайству его патрона Лаврентия посвящают в епископский сан. Он становится викарием Нижегородской епархии, епископом Балахнинским. Вскоре глава епархии уезжает в Москву на поместный собор, и фактически до самой смерти Лаврентий возглавляет епархию.

Летом 1918 года начались репрессии против духовенства. Епископа Лаврентия арестовывают 3 сентября. ЧК выносит ему смертный приговор. Перед казнью в обмен на сохранение жизни предлагают отречься от сана. Лаврентий отказывается. 6 ноября вместе с двумя соратниками епископа расстреляли латышские стрелки. Тела мучеников были сброшены в Волгу. День памяти — 6 ноября по новому стилю.

Преподобный Гавриил (Игошкин)

Иван Иванович Игошкин родился в 1888 году в простой крестьянской семье под Пензой. Окончив два класса духовного училища, стал послушником в одном из монастырей Симбирской губернии. В 1909 году его призывают в армию. Он служит в Ковно (Каунас) певчим при Петро-Павловском военном соборе до 1913 года. Потом четыре года войны. В 1917-м Ивана демобилизуют по состоянию здоровья. Он возвращается в родную деревню, где служит псаломщиком.

В 1921-м становится диаконом, через год – священником. К этому времени перебирается в Москву и служит там в Марфо-Мариинской обители. В 1926-м монастырь закрывают, монахинь отправляют в ссылку. Но еще два года храм, где служит отец Иоанн, остается действующим, пока его не сжигают комсомольцы в 1928 году. На следующий год принимает монашество с именем Гавриил.

Несколько раз игумена Гавриила арестовывают и ссылают в разные лагеря Урала и Сибири. В короткие промежутки между арестами он продолжает служить. Последний срок он получает в 1949 году. 60-летний больной священник был этапирован в лагеря Кемеровской области. Освобожден он был через пять лет по состоянию здоровья, отсидев полсрока. Последним местом служения был город Мелекесс (Димитровград) Ульяновской области.

Предчувствуя отход, 18 октября 1959 года он попросил прочесть над ним канон при разлучении души от тела. Умер во сне. День памяти — 18 октября по новому стилю.

Преподобномученик Митрофан (Кванин)

Биографические сведения о нем очень скупы, особенно о первом периоде жизни. Главный источник – документы из архивов ЧК. Даже его отдельной иконы не удалось найти. Вероятно, еще не написана.

Родился в 1875 году в крестьянской семье на Орловщине. Крещен именем Михаил. Митрофан – это его монашеское имя. Свой иноческий путь начал послушником нашего Свято-Духова монастыря. Как долго он подвизался у нас, не известно. В 1914 году он уже монах Николаевской обители в Самаре. В 1917-м он в Таганроге, с 1920-го в Тульской губернии, а в 1923 году иеромонах перебирается в Москву, где служит в Свято-Духовской церкви Даниловского кладбища. В какой-то момент он был возведен в сан архимандрита.

В 1933 году – первый арест и три года ссылки на Север. В 1936-м вернулся в Москву. И практически сразу – новый арест, новый срок, опять три года. На этот раз – ссылка в Казахстан.

22 ноября 1937 года отца Митрофана арестовывают. 27 числа того же месяца следует обвинение: «Подрывал колхозный строй, агитировал за оформление группы верующих, вел пропаганду за соблюдение постов» и выносится окончательный приговор – высшая мера наказания. 2 декабря 1937 года архимандрит Митрофан (Кванин), так и не признавший своей вины, был расстрелян в Семипалатинске. Место погребения его неизвестно. День памяти — 2 декабря по новому стилю.

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Петр ФОКИН, псаломщик Знаменской церкви