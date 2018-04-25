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Новые данные минздрава: двое умерших, 209 заразившихся коронавирусом

Nuotrauka www.pixabay.com

В понедельник в Литве выявлено еще 6 случаев коронавируса, в результате чего общее число заболеваний достигло 209, сообщило Министерство здравоохранения.

По сообщению Минздрава, все случаев COVID-19 были диагностированы Национальной лабораторией общественного здравоохранения. 

Все образцы доставлены с мобильных станций, будут проведены эпидемиологические исследования.

Во вторник вечером в Литве от коронавирусной инфекции скончался второй человек. Умершая относилась к группе повышенного риска. По информации минздрава, женщина (90 лет) умерла в клинике Сантарос. Как и первая жертва коронавируса, ранее проходила лечение в Укмяргской больнице.

16 марта женщину выписали из Укмяргской больницы. Уже в понедельник, с высокой температурой была доставлена в клинику Сантарос, где и был установлен диагноз — коронавирус. Пациентку поместили в отделение интенсивной терапии.

Министр здравоохранения А.Вярига выразил соболезнования родным и близким умершей.

Министерство призывает жителей избегать скоплений людей, по возможности работать из дома, особое внимание уделить гигиене рук и поверхностей.

Кроме того, министерство напоминает, почувствовав симптомы болезни , обратитесь за медицинской помощью по телефону, в лечебные учреждения самим ехать не надо.

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