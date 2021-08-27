Новые открытия при исследовании Большой синагоги – декорированный пол, указатель Торы

Как сказал BNS возглавляющий исследования археолог Управления древностей Израиля Джон Селигман, в этом году обнаружены и остатки одной из больших колонн синагоги.

«Находки довольно умеренные, так как это место было серьезно повреждено во время строительства в пятидесятые годы. Однако самая интересная находка – то, что мы называем «йад», это серебряный указатель, используемый, чтобы следить за текстом Торы при ее чтении молящимися людьми», – сказал он.

По словам ученого, также обнаружены фрагменты стен, декорированные штукатуркой синего цвета, еще называемого «цветом Шагала» – этот элемент не был виден даже на исторических фотографиях, поскольку они были черно-белыми.

Исторические данные показывают, что после пожара в XVIII веке, уничтожившего часть интерьера, вильнюсский еврей Йесод дал деньги на реконструкцию и отделку арон-кодеша и бимы.

Археологам также удалось открыть и основание одной из четырех колонн, поддерживавших каменный свод Большой синагоги, возведенной в начале XVII века.

Археологические исследования комплекса Большой синагоги Вильнюса, которые ведутся с 2011 года, финансируются Управлением древностей Израиля, Силами сохранения культурного наследия, «Фондом доброй воли» и Вильнюсским самоуправлением.

Вильнюсская Большая синагога была построена в 1633 году после получения привилегии короля Владислава IV Вазы на создание в Вильнюсе еврейского квартала и строительство там каменной синагоги. В соответствии с требованиями синагога не могла быть выше христианского храма, поэтому строение высотой 12 метров было на два метра вкопано в землю.

Впоследствии вокруг синагоги стал формироваться «Шульгоф» – синагогальный двор со строениями религиозного, ритуального и эдукационного назначения.

В годы Второй мировой войны весь квартал сильно пострадал. Здание Большой синагоги в Вильнюсе было окончательно снесено в 1955–1957 годах, а над развалинами построили детский сад.