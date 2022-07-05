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Новый подвид омикрон-штамма выявили в Новой Зеландии

Фото pixabay.com

В Новой Зеландии выявили первый в стране случай заражения новым подвидом омикрон-штамма коронавируса BA.2.75, сообщает ТАСС.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, новый вариант был обнаружен у двух инфицированных иностранцев, прибывших из Индии. Подвид омикрон-штамма BA.2.75 обладает несколько более сильной способностью преодолевать иммунитет, также есть данные о его более высокой заразности.

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По данным Минздрава, число случаев заболевания COVID-19 в Новой Зеландии в последнее время неуклонно растет. Это может стать причиной ужесточения действующих санитарных ограничений и введения новых.

С начала пандемии в Новой Зеландии было выявлено более 1,3 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 1534 человека. В стране полностью вакцинированы 3,98 млн человек, что составляет более 95% взрослого населения.

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