Новый подвид омикрон-штамма выявили в Новой Зеландии

По данным Минздрава, число случаев заболевания COVID-19 в Новой Зеландии в последнее время неуклонно растет. Это может стать причиной ужесточения действующих санитарных ограничений и введения новых.

С начала пандемии в Новой Зеландии было выявлено более 1,3 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 1534 человека. В стране полностью вакцинированы 3,98 млн человек, что составляет более 95% взрослого населения.