О традиционных ценностях

«Цель состоит в том, чтобы заткнуть рот более активным общественным деятелям и политикам и отключить любую критику действий правящих: в конце концов, редкий публичный деятель хотел бы войти в пророссийский нарратив. Так что в пропагандистском смысле повествование выбрано точно, – отметила депутат. — Как бы то ни было, история говорит об обратном: Ленин и сталинская Россия, которая, реализовывая идеи марксизма, первая в мире начала бороться с традиционными семьями, позволяла им жить в разнообразных формах «партнерства».

А. Ширинскене также отметила, что за последние месяцы либералы провели такую гибридную войну против литовского народа, что трудно представить себе более широкомасштабные атаки. По мнению депутата, иначе нельзя понять попытки принизить людей, называя их «плоскими» или «пещерными», выдвижение инициатив по изменению пола для четырнадцатилетних в разгар пандемии, а также принижение участников семейного марша.

«Такую лавину инициатив, пахнущую гибридными культурными войнами, наверное, не создал бы даже ни один кремлевский пропагандист. Партии свободы это удалось», – написала депутат А. Ширинскене.