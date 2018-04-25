Обанкротился один из ведущих туроператоров Германии

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Немецкие СМИ пишут, что из-за кризиса, вызванного коронавирусом, обанкротился один из старейших и крупнейших туроператоров Германии — компания Grimm Touristik Wetzlar (GTW).

Туроператор, подавший заявление о банкротстве, работал на немецком туррынке 40 лет и специализировался на автобусных турах по Европе и на речных круизах.

С началом пандемии все туры были приостановлены, и компании пришлось возвращать деньги туристам. Ситуация с внутриевропейским туризмом, которая начала налаживаться к концу лета, вновь ухудшилась осенью, власти Австрии и Венгрии ввели ограничения на поездки. Это привело к тому, что круизы по Дунаю пришлось полностью отменить.

В свете неопределённой перспективы автобусных туров и речных круизов туроператор заявил о своей несостоятельности.