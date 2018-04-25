Объединяются клиническая и республиканские больницы Каунаса

Nuotrauka BFL/ Teodoras Biliūnas

Объединяемые Каунасская клиническая и Каунасская Республиканская больницы в понедельник утвердили общую структуру управления. Также сообщается, что объединенное учреждение будет называться Каунасская больница Университета наук о здоровье Литвы (УНЗЛ).

Как говорится в пресс-релизе больниц, новое название и проект структуры одобрили оба пайщика – Министерство здравоохранения и УНЗЛ.

В обеих объединяемых каунасских больницах работают специалисты в сферах терапии, диагностики, хирургии, физреабилитации, акушерства и гинекологии, прочих медицинских сфер.

По утверждению главы Каунасской клинической больницы Альбинаса Науджюнаса, у этого учреждения сильный коллектив врачей-инфекционистов, в больнице создается Национальный гериатрический центр, укрепляется база лечения детского туберкулеза.

«Мы уверены, что, начав работать совместно, мы еще больше укрепит эти позиции», – сказал он.

Глава Республиканской Каунасской больницы Диана Жалядуоне акцентировала, что сейчас в больнице сильна психиатрия и хирургия.

«Здесь успешно развиваются услуги консультаций специалистов по детскому развитию, все услуги терапии, действует большая клиника ухода», – сказала она.

Д. Жалядуоните считает, что объединение больниц послужит прогрессу медуслуг в Каунасском регионе.

По словам министра здравоохранения Аурелиюса Вяриги, после объединения двух больниц Каунас станет первым крупным городом страны, где системно приведен в порядок не только первичная ступень здравоохранения, но и стационары.

Ранее сообщалось, что объединение больниц планируется к сентябрю.