Обновление столичной инфраструктуры

В условиях сложившейся ситуации, сократившейся интенсивности движения транспорта в Вильнюсе проходят масштабные работы по ремонту и строительству новой инфраструктуры, сообщает пресс-служба Вильнюсской мэрии.

В этот весенне-летний период будет оборудовано и отремонтировано 34 км тротуаров. Тротуары в первую очередь будут проложены там, где они действительно нужны более всего: возле остановок общественного транспорта, возле школ и переходов. На оборудование и ремонт тротуаров в этом году выделено около 4,8 млн. евро.

Чтобы жители Вильнюса имели возможность безопасно и с удобством ждать обновившийся общественный транспорт, за три-четыре года в столице было оборудовано более 90 площадок ожидания общественного транспорта в различных сянюниях города, а также 100 новых павильонов ожидания. В этом году планируется оборудовать около 40 новых павильонов ожидания общественного транспорта. На оборудование павильонов в этом году планируется выделить около 116 тысяч евро.

Парковки автомобилей во дворах многоквартирных домов для вильнюсцев станут более аккуратными и удобными: использование пространств нынешних дворов между многоквартирными домами становится более разумным, где это возможно, выровненную поверхность скрепляют щебнем и настилают специальным ячеистым покрытием. Вильнюсское самоуправление за три последних года оборудовало свыше 1800 мест, чтобы парковка автомобилей была более аккуратной, чем до сих пор. На новые зеленые ячейки в этом году планируется выделить еще 400 тыс. евро.

В прошлом году Вильнюс начал работы по обновлению освещения на всех улицах. За год было обновлено освещение на улицах с самым интенсивным движением, замена фонарей начата и в спальных районах. Уже заменено более 1400 опор, 10 тыс. LED-фонарей, проложено более 52 км электрокабеля, смонтировано 148 новых умных пунктов электропитания. Планируется, что результат претворения в жизнь проекта модернизации позволит не только более чем на 1 млн. евро в год сократить расходы города на электричество и содержание сети, но и улучшит криминогенную ситуацию в городе и повысит уровень безопасности.

Планируется, что только в 2020 году улицы столицы будут освещать около 16 тыс. новых экономичных LED-фонарей.

Хорошие новости и для любителей таких транспортных средств, как велосипеды: в этом году планируется проложить около 20 км новых велосипедных и пешеходных дорожек или их развязок. Согласно подсчетам, общие инвестиции в улучшение велосипедной и частично пешеходной инфраструктуры в этом году составят около 6,5 млн. евро бюджетных средств. На ближайшее время намечено приступить к прокладке развязок на «Жирмунском треугольнике» – на улицах Жирмуну, Минтес и Тускулену, Ринктинес, Ширвинту, Кярнавес, продолжить работы на проспекте Пилайтес, на территории Северного городка – на территории старого русла реки Нерис (Нерес-Сянваге) и вдоль улиц Линкмяну, Гедрайчю, Апкасу. Летом планируется начать работы на улицах Жальгире, Т. Нарбуто, на левом берегу реки Нерис, на улице П. Вилейше. Велосипедные дорожки также проектируются на улицах Шяурине, Эрфурто, Альгирдо, Гяляжинкяле, Даряус ир Гирено, Бальсю, Рагуче и др.

Самоуправление стремится не только проводить как можно больше работ по обновлению изношенной инфраструктуры, но и кардинально преобразовывать улицы и перекрестки, обеспечивая тем самым удобное движение пешеходов и велосипедистов, безопасную среду для всех участников движения, применяя более качественные решения организации движения. В этом году планируется начать такие работы на перекрестке улиц Шило и Виршупе, на улице Варнес, на скрещении улиц Гурю и Йодасис Кяляс, Йодасис Кяляс и ул. Толимойи, а также в других местах.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt