Обновленный фестиваль «Sirenos»

«Ryšio klaida» — «Ошибка связи», таким девизом встретил любителей театра обновленный 16-й Вильнюсский международный театральный фестиваль «Sirenos» («Сирены»), который стартует 25 сентября и продлится до 13 октября.
Фестивальную публику по традиции ждут работы признанных мастеров сцены: в Литву впервые приезжает одна из самых знаменитых трупп британского современного театра — «Forced Entertainment», в 2016 г. удостоенная престижной Премии Ибсена. Труппа представит пьесу режиссера Тима Этчеллса для шестнадцати молодых людей — «Ночь следует за днем»
(«Naktis seka dieną»), в которой будут играть дети и подростки из Литвы.
Также в международной программе одна из фаворитов сцены Германии и Великобритании — группа «Gob Squad», которая на «Сирены» прибывает со спектаклем «Сотворение (Картины для Дориана» («Sukūrimas (Paveikslai Dorianui)». Это будет уже второй визит «Gob Squad» в Литву.
У любителей документального театра будет возможность увидеть работу одного из интереснейших театральных режиссеров Аргентины, постоянно прославляющей свою страну Лолы Ариас — спектакль «Минное поле» («Minų laukas»).
Билеты и абонементы на спектакли международной программы фестиваля «Сирены» — уже в продаже, их можно купить в кассах «Tikėta» и по интернету, на сайте www.sirenos.lt. Билеты будут дорожать, поскольку их количество в связи с обновлением разных сценических пространств в этом году ограничено. Так что, стоит позаботиться о билетах заранее.
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