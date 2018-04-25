Культура

Обновленный фестиваль «Sirenos»

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

«Ryšio klaida» — «Ошибка связи», таким девизом встретил лю­бителей театра обновленный 16-й Вильнюсский международный театральный фестиваль «Sirenos» («Сирены»), который стартует 25 сентября и продлится до 13 октября.

Фестивальную публику по тра­диции ждут работы признанных мастеров сцены: в Литву впервые приезжает одна из самых знамени­тых трупп британского современно­го театра — «Forced Entertainment», в 2016 г. удостоенная престижной Премии Ибсена. Труппа предста­вит пьесу режиссера Тима Этчеллса для шестнадцати молодых людей — «Ночь следует за днем»

(«Naktis seka dieną»), в которой будут играть дети и подростки из Литвы.

Также в международной про­грамме одна из фаворитов сце­ны Германии и Великобритании — группа «Gob Squad», которая на «Сирены» прибывает со спекта­клем «Сотворение (Картины для Дориана» («Sukūrimas (Paveikslai Dorianui)». Это будет уже второй визит «Gob Squad» в Литву.

У любителей документального театра будет возможность уви­деть работу одного из интерес­нейших театральных режиссеров Аргентины, постоянно прослав­ляющей свою страну Лолы Ариас — спектакль «Минное поле» («Minų laukas»).

Билеты и абонементы на спек­такли международной программы фестиваля «Сирены» — уже в про­даже, их можно купить в кассах «Tikėta» и по интернету, на сайте www.sirenos.lt. Билеты будут дорожать, поскольку их ко­личество в связи с обновлением разных сценических пространств в этом году ограничено. Так что, стоит по­заботиться о билетах заранее.

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