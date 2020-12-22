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TOP,Новости,Общество,Транспорт

Обсуждается организация авиарейсов, чтобы доставить граждан Литвы из Великобритании

Фото pixabay.com

В связи с прекращением авиасообщения между Литвой и Великобританией из-за распространяющегося там нового штамма коронавируса, Министерство транспорта обсуждает возможность организации специальных авиарейсов для того, чтобы доставить домой находящихся там граждан Литвы.

Первой об этом сообщила государственная радиостанция LRT radijas.

По словам временного руководителя Отдела коммуникации министерства Доминикаса Нарбутаса, люди могут быть доставлены на заказанных правительством самолетах или коммерческими рейсами.

«Пока всё на уровне обсуждений, есть несколько вариантов, но конкретное решение не принято», — сказал BNS Д. Нарбутас.

В интервью радиостанция LRT radijas он заявил, что могут вернуться те, у кого тест на коронавирус будет отрицательный или тесты будут проводиться в аэропорте.

Он также добавил, что ожидается общее решение Еврокомиссии, кроме того, идут переговоры с Латвией и Эстонией.

В Литве с 4 утра понедельника до конца года по решению правительства вступил в силу запрет на пассажирское авиасообщение из Великобритании. Грузовые рейсы не остановлены.

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