Очереди на литовско-белорусской границе не сокращаются

Очереди грузовиков на литовско-белорусской границе остаются длинными. Не лучше ситуация и по ту сторону границы, где в очередях стоят более 2 тысяч автомобилей.
По данным Дирекции правления пунктов пограничного контроля Литвы, утром во вторник на контрольно-пропускном пункте в Мядининкай (Каменный лог на белорусской стороне) ожидают проверки 319 грузовых машин (в понедельник утром было 410), в Шальчининкай (Бенякони) — 108 тягачей (в понедельник утром — 96). Водителям приходится ждать въезда в Беларусь 31 час в Мядининкай и около 10 часов в Шальчининкай.
На КПП Лаворишкес (Котловка) в очереди стоят 220 грузовиков (220 грузовиков были в очереди в понедельник), им придется ждать досмотра 22 часа. На КПП Райгардас (Привалка) стоят 150 тягачей (было 150), которым придется ждать 17 часов.
На пограничном с Россией КПП в Кибартай (Чернышевское на российской стороне), ожидают регистрации 90 грузовиков (76 грузовиков в понедельник утром), а время ожидания составляет около девяти часов.
По данным Госпогранкомитета Беларуси, на пункте пропуска «Котловка» ожидают досмотра более 590 грузовых автомобилей, в Каменном Логу – более 770 грузовых автомобилей, в Беняконах – более 370 грузовых автомобилей, в Привалке – более 310 грузовых автомобилей, в Видзах — более 70 грузовиков.
*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено