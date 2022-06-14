Очереди на литовско-белорусской границе не сокращаются

На КПП Лаворишкес (Котловка) в очереди стоят 220 грузовиков (220 грузовиков были в очереди в понедельник), им придется ждать досмотра 22 часа. На КПП Райгардас (Привалка) стоят 150 тягачей (было 150), которым придется ждать 17 часов.

На пограничном с Россией КПП в Кибартай (Чернышевское на российской стороне), ожидают регистрации 90 грузовиков (76 грузовиков в понедельник утром), а время ожидания составляет около девяти часов.

По данным Госпогранкомитета Беларуси, на пункте пропуска «Котловка» ожидают досмотра более 590 грузовых автомобилей, в Каменном Логу – более 770 грузовых автомобилей, в Беняконах – более 370 грузовых автомобилей, в Привалке – более 310 грузовых автомобилей, в Видзах — более 70 грузовиков.

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